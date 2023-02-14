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إيلاف: أطلقت علامة "Mavala Swiss Skin Solution" مجموعتين من منتجاتها للاستخدام النهاري والليلي لتعزيز تجربة العناية بالبشرة وتحويلها إلى تجربة ممتعة بدلًا من نظام روتيني.

شأت العلامة من التناغم والدمج بين الطبيعة السويسرية وعلم صناعة مستحضرات العناية والتجميل، وتستخدم في منتجاتها كميات مدروسة من خلاصات النباتات في جبال الألب والمكونات الفعالة المتطورة لتلبية مختلف احتياجات البشرة بجميع أنواعها.

وبفضل إرث عريق امتد 60 عامًا من الأبحاث العلمية الدقيقة للوصول إلى منتجات الجمال والعناية بالبشرة ذات الجودة العالية، أطلقت Mavala مجموعتها من منتجات Swiss Skin Solution والتي تختص بالتركيبات المركّزة والحلول المناسبة لأية مشاكل للبشرة بعد اختبار وتأكيد سلامتها للبشرة والعيون.



ANTI-AGE PRO: خاصة بعلامات تقدم السن ويساعد في تنشيط آليات الشباب في البشرة، وهي مجموعة من المنتجات التي تستخدم فيها ورود جبال الألب ذات الخصائص المقاومة لعلامات تقدم السن لاستعادة النضارة والمظهر الشاب وتخفيف ظهور علامات تقدم السن على البشرة. تتضمن المجموعة سيروم النهار وكريم النهار ومرهم العناية الليلي للوجه والعينين، والذي يمكن استعماله كذلك للشفتين والعنق. تم اختبار السيروم والكريم النهاري للتأكيد على سلامتهما للبشرة والعيون وفعاليتهما ضد التجاعيد التي يخف مظهرها خلال 14 يومًا. وللاستخدام الاحترافي، تمزح نقطة واحدة من السيروم مع كريم الأساس لإبراز جمال وإشراقة البشرة.

• AQUA PLUS: للبشرة التي تفتقر إلى الرطوبة والبشرة الضعيفة، وهي مجموعة مخصصة لترطيب البشرة بأحماض الهياليورنيك على ثلاثة مستويات للخلايا بينما تعيد تجديد البشرة بترطيب العناصر المستمدة من جبال الألب. تضم المجموعة أربعة منتجات للبشرة التي تحتاج للترطيب، وهي السيروم المركّز والكريم الخفيف والقناع الثلجي وقناع النوم – وجميعها إضافات رائعة لنظام العناية الليلي بالبشرة حيث تستخدم فيها زهرة الخبيزة وأحماض الهيالورونيك بثلاثة أوزان جزيئية مختلفة لتتغلغل في طبقة البشرة العلوية لتساعد في استعادة الماء والاحتفاظ به لحماية طبقة الأدمة. وبهذا يمكن الحصول على بشرة تتمتع بالتجدد والترطيب والمرونة في الصباح.

• PORE DETOX: تعمل هذه المجموعة على موازنة العوامل الخارجية الضارة والتغيرات الهرمونية والتي قد تسبب إفراز الزيوت في البشرة، وتستخدم فيها عشبة الصفصاف من جبال الألب وماء شجرة ويتشهازل والبيرلايت لتنقية البشرة وتنظيفها العميق وانتعاشها. تضم المجموعة أربعة منتجات ذات تركيبة لطيفة تستهدف عيوب البشرة ولمعانها والمسام المتوسعة، وهي قناع التنظيف، ومنظف الرغوة، ولوشن توحيد اللون وسائل الترطيب – وجميعها تسمح بفتح المسام المغلقة وإزالة الشوائب والسموم وبقايا المكياج منها لبشرة أكثر نعومة وجمالًا ونضارة.



