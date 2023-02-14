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إيلاف: يبدو أنّ عام 2023 سيكون عام باربي بامتياز. فلا يزال تيار موضة #barbiecore إتجاهاً رائجاً على منصات التواصل الإجتماعي ولا يزال اللون الزهري لونًا أساسيًا في كلّ خزانة ملابس.



هذا الموسم، يكتسب لون الدمية الشهيرة إنتشاراً أوسع من أيّ وقت مضى. تحتفل "ستراديفاريوس" بذلك من خلال إطلاق مجموعة حصرية تتكون من أربعة قمصان كبيرة الحجم تبدو مثالية مع قطع الدنيم الزرقاء والسوداء، والأحذية ذات الألوان الوردية والإكسسوارات ذات اللون الذهبي.





وإكتست تنورة الدنيم القصيرة، التي أصبحت بالفعل ملكة أزياء الشارع، باللون الزهري وعادت قطع ملابس barbiecore الأساسية لتتصدر مشهد الموضة من جديد. كما طرحت "ستراديفاريوس" بعض قطع الملابس بدءً من سراويل كارجو المصنوعة من الدنيم والأحذية الطويلة وأحذية الموكاسين جنبًا إلى جنب مع معاطف الترنش باللون البيج أو الجلد الصناعي لإكمال مظهر باربي.



