قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كشفت اليوم adidas by Stella McCartney الستار عن مجموعتها التي تحمل عنوان: TrueNature لربيع وصيف 2023.

تجمع التشكيلة الجديدة بين طبعات الأقمار الصناعية الفريدة والتقنيات عالية الأداء التي تم ابتكارها من أصباغ وأقمشة طبيعية، وهي مصممة خصيصًا لاستكشاف الطبيعة والهواء الطلق.

تحتفل المجموعة الجديدة بروعة الطبيعة، وتجسّد بكل وضوح مدى جمالها واتساعها عند رؤيتها من الأعلى. تعكس القطع الرئيسية رؤية معاصرة لصور الأقمار الصناعية للأرض وصور رصد الطقس الجوية، بالإضافة ‘إلى خطوط الخرائط المتقاطعة. تتوفر القطع بألوان جريئة من الأزرق والأخضر لتحاكي المناظر الطبيعية، كما يمكن ارتداء التصاميم الفريدة معًا للمسة عملية وحرية الحركة في الهواء الطلق.

بهدف إعطاء صوت للجيل الجديد، تم تزيين القطع الرئيسية في المجموعة المصغرة أيضًا بطبعة تتضمن كلمات وجمل من مانيفستو adidas by Stella McCartney. من بينها عبارات تتضمن "ليست نهاية، ولكن بداية جديدة" 'not a reset, but a restart' و "لا مساومة" 'no compromise'، يرمز التصميم إلى مهمة الجيل القادم وهو مستوحى من التباين بين الحروف الغرافيكية وطبعات جوية للمحيط - وهو ما نراه على شورت سكوبا.

تم ابتكار المجموعة، باستخدام تقنيات رائدة مثل Parley Ocean Plastic و WIND.RDY، لحماية الجيل القادم من ناشطي البيئة المتحمسين. تشمل القطع الرئيسية صندل Hika والذي يعد بمثابة سابقة ضمن تشكيلة adidas من Stella McCartney وهو مصنوع من مواد طبيعية ومتجددة، وحذاء Seeulator المعاد تصميمه - بجزء علوي من النسيج المقاوم للماء للحفاظ على دفء القدمين وجفافهما أثناء الاستكشاف. تتوفر أيضًا مجموعة من القطع بمقاسات شاملة، بما في ذلك سويتشرت بطبعات غرافيكية، وبنطلونات سويت ، وبنطلونات تايت ضيقة للجري.

سعيًا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لإنتاج ملابس الأداء ، فقد تم تصنيع كل قطعة في المجموعة جزئيًا باستخدام مواد معاد تدويرها كجزء من طموح adidas للمساعدة في القضاء على النفايات البلاستيكية

في حديثها عن مجموعة TrueNature لربيع وصيف 23، قالت Stella McCartney: "يعتبر الارتباط بالطبيعة جزءًا مهمًا من حياتي وعملي، ولهذا السبب تعد مجموعة TrueNature عزيزة جدًا بالنسبة لي. عند تصميم هذه المجموعة، أردنا أن تجسد القطع الحرية والنشوة الطبيعية التي تشعر بها عندما تنغمس في الطبيعة وأن نصور كيف يمكن لمنظور مختلف أن يكون آسرًا للغاية. يسرني أيضًا أن أقدم صندل Hika الأول على الإطلاق، والذي سيكون أساسًيا لجميع الرحلات الاستكشافية الصيفية. هذا النوع من التصميم الفني الفريد هو الذي يجعل تعاوننا جديدًا ومثيرًا - معًا، نواصل كسر قواعد ما هو مألوف في الملابس الرياضية ، موسمًا بعد موسم ".