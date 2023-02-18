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إيلاف: تقدم دار لوتاه للعطور مجموعتها الكلاسيكية من العطور الخالدة التي تمثل التراث الغني وثقافة الشرق الأوسط بينما تجسد أناقة وتطور صناعة العطور التقليدية.

صُنعت كل رائحة في المجموعة الكلاسيكية بعناية باستخدام أفضل المكونات، تضم تسعة عطور فريدة مثل جيوان ويولاند وبالومينو وسواف وميب وإيميرس ولومينوس وريمينيس وريفال. يأتي كل عطر في زجاجة أنيقة تضيف لمسة من الفخامة والأناقة إلى روتينك اليومي.

جيوان

عطر مستوحى من الجمال الخلاب، يجمع بين نضارة الزهور والفانيليا ورائحة المسك الجميلة.

يولاند

عطر قوي من زهور البنفسج برائحة دائمة تناسب كلا الجنسين. يتميز العطر الغني والخفيف بنفحات منعشة من جوز الهند مع العنبر والبرغموت.

لومينوس

يتميز عطر لومينوس المنعش برائحة اليوسفي الساحرة وأريج الياسمين بالإضافة إلى نفحات من العنبر والمسك.

إيميرس

عطر برائحة تدعو للإدمان، يمثل شخصيات مختلفة ويتعمق في عواطفهم قبل اتخاذ أي خطوة. تمثل رائحة الجريب فروت والخوخ الطازج الممزوجة بنفحات العود التقليدية حياة الطبيعة والبرية.

بالومينو

عطر لوتاه الشهير والمحبوب من قبل الجميع! لا يسع خيول السلالة النقية سوى أن تجري في البرية بحرية. يتميز "الظل الذهبي" برائحة الأخشاب والبخور. مكونات هذا العطر هي القرفة والمسك وخشب الصندل.

ميب

مزيج شرقي برائحة إماراتية ... "ميب"، التأثير الهادئ والانطباع الدافئ. يتميز هذا العطر بروائح الأزهار ومزيج قوي من العناصر الطبيعية. مثالي لكلا الرجال والنساء على حد سواء. تتكون هذه التركيبة من نفحات البتشول والبرغموت ممزوجة مع الياسمين.

سواف

يحمل عطر الليمون جودة خاصة لا يشعر بها إلا رجل يتمتع بالجاذبية والثقة وعاشق الجمال الشغوف حيث يخترق الجمال الجسد ويلمس الروح بأحاسيس جميلة.

ريمينيس

حكاية منسوجة في رائحة ترسم ابتسامات على الوجوه، حيث الذكريات الثمينة تداعب القلب بنفحات التوابل الشرقية الفواحة. تضم تركيبته مزيج من العنبر والجلد ونفحات خشب الغاياك.

ريفال

تمتع برائحة منعشة بلمسة من رائحة الأزهار ورائحة الياسمين والبرغموت التي تدلل حواسك والتي تدوم طوال اليوم.

