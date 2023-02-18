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إيلاف: أطلقت علامة Peacefull المتخصصة بمنتجات العناية بالبشرة، مستحضر "Oat Kernel Oil-like Essence" الثوري الجديد والأول من نوعه في المنطقة. ويلائم المنتج الجديد جميع أنواع البشرة ويتميز بتعدد استخداماته حيث يمكن مزجه مع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة المختلفة.

يجمع Oat Kernel Oil-like Essence بين خلاصة لب الشوفان والمكونات الزيتية، ويضم مزيجاً من الزيوت وفيتامينات A وB وE التي تضمن نضارةً طبيعية للبشرة. ويتميز المنتج بقوام ناعم وخفيف الوزن وتركيبة فعالة تضمن الحصول على إشراقةٍ طبيعية، وتعزز قدرة البشرة على امتصاص المستحضرات الأخرى.

كما يعتمد Oat Kernel Oil-like Essence على أحدث تقنيات العناية بالبشرة التي توفر تغذية كاملة وترطيباً عميقاً لمقاومة جفاف البشرة وزيادة مرونتها. ويتميز المنتج بخصائص مضادة للحساسية والالتهاب تعزز مناعة الخلايا وتدعم قدرتها على محاربة الجراثيم والأجسام الغريبة. وتتألف تركيبة المنتج بشكل أساسي من خلاصة لب الشوفان الغني بالعناصر المغذية والذي يساهم في موازنة مستويات حموضة البشرة ويوفر ترطيباً عميقاً لجميع أنواع البشرة، مما يضمن نتائج رائعة وبشرةً صحيةً ناعمة بإشراقةٍ طبيعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سلامه محمد، المؤسِسة والمديرة التنفيذية لعلامة Peacefull: "يجمع Oat Kernel Oil-like Essence، مثلما يوحي اسمه، بين فوائد الزيوت وخلاصة المكونات الطبيعية. ويتميز بتركيبةٍ متناغمة سهلة الامتصاص ووزنٍ خفيف وقوامٍ ناعم غير لزج أو دهني. ويوفر المستحضر الجديد ترطيباً عميقاً للبشرة، ويمكن الاعتماد عليه كخطوة أساسية للحصول على بشرةٍ صحية ونضرة".

وتحرص علامة Peacefull على اختيار المكونات التي تدخل في تركيبة منتجاتها بعناية تامة، حيث تتجنب استخدام المنتجات المشتقة من مصادر حيوانية في تركيبة Oat Kernel Oil-like Essence، بما في ذلك البارابينات والكبريتات والفثالات والعطور الاصطناعية. وتم اختبار واعتماد المنتج من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ليناسب جميع أنواع البشرة، بما فيها البشرة الحساسة. كما يتميز المنتج بتركيبةٍ خالية من الجلوتين ومعززة بمستخلصاتٍ نباتية خضعت للكثير من الأبحاث والتجارب العلمية، بالإضافة إلى اختبار المكونات تحت درجة حرارة 50 مئوية لمدة ثلاثة أشهر لضمان فعاليتها في مقاومة الحرارة، بما ينسجم مع ظروف الحرارة القاسية في المنطقة.

وتقدم علامة Peacefull خياراتٍ جديدة في عالم العناية بالبشرة في المنطقة، مثل المستحضرات المناسبة لجميع أنواع وتدرجات البشرة. وتشجّع جميع العملاء ممن تجاوزوا 18 عام على العناية ببشرتهم لضمان الحصول على بشرةٍ صحية ونضرة.