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إيلاف: يقوم مشروع PROJECT MONDO G بإعادة تصوّر الفئة G الشهيرة من مرسيدس-بنز مع عناصر التصميم الخاصة والتي تتميز بها مونكلير، وذلك من خلال دمج العناصر التي تميّز الفئة G مع السترة المنتفخة من مونكلير.

تمّ الكشف عن القطعة الفنية للمرة الأولى في عرض “The Art of Genius” الذي قدّمته مونكلير خلال أسبوع الموضة في لندن. تستضيف شركة مونكلير مرسيدس-بنز مع عدد من العلامات التجارية والفنانين، مثل Alicia Keys وPharrell Williams وAdidas Originals وFRGMT وSalehe Bembury وPalm Angels وROC NATION by Jay-Z.

تطلق مونكلير رؤية جديدة لـ Moncler Genius من خلال حدث مباشر غامر في أولمبيا لندن. فهي تقوم بتحويل نموذج التعاون الخاص بها إلى منصة للإبداع المشترك عبر مختلف الصناعات الجديدة بما في ذلك الفن والتكنولوجيا والرياضة والموسيقى والتصميم.

تشترك مرسيدس-بنز ومونكلير في شغفهما للابتكار ولغة التصميم الموجزة ونهج للتعاون بين الثقافات. تحدد هذه القيم والسمات كلا الشريكين، اللذين اجتمعا لعرض الفرص الإبداعية وأين يمكن أن يأخذنا دمج هاتين العلامتين التجاريتين.

موضوع "فن الخيال" هو رسالة ملهمة لتحقيق أحلام كبيرة: اكتشاف آفاق جديدة، وجعل المستحيل في متناول اليد، ومتابعة الاكتشاف بلا حدود. يمثل التعاون الفني PROJECT MONDO G أول شراكة لمونكلير في عالم السيارات.



PROJECT MONDO G: تحفة فنية مميزة

تدمج القطعة الفنية المصممة حصريًا من مرسيدس-بنز ومونكلير السمات المميزة لسيارة الفئة G للطرق الوعرة من مرسيدس-بنز مع السترة المنتفخة من مونكلير. كما أنها تُظهر التباين المذهل بين التصميم الحاد للفئة G والخطوط الناعمة المتدفقة للنسيج المبطن.

فقد تطور كلا المنتجين إلى عناصر عصرية ذات قيمة فاخرة على مدى العقود الماضية. وقد أدّى اندماج الأضداد إلى ظهور إبداع منحوت: مشروع "PROJECT MONDO G" هو بمثابة تجربة تحوّل غرض يرتكز على المنفعة البحتة سابقًا إلى تصميم. أبعاده الرائعة: طول يبلغ 4.6 م، ارتفاع 2.8 م، عرض 3.4 م (مع العجلات) وبوزن 2.5 طن.

تكشف نظرة عن قرب عن المزيد من الميزات المميزة التي لها علاقة ملموسة بالمنتجات الأصلية وتخلق أيضًا تباينات مثيرة: الزنجار الخام هو الأثر المرئي للاستخدام، والذي يشير إلى الأداء الوظيفي والطابع العملي. هذا يشكل النقيض البصري للأسطح العاكسة المثالية عالية اللمعان التي تسلّط الضوء على عنصر الفخامة. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن يحمل PROJECT MONDO G السحاب الضخم، وهو عنصر آخر ملفت للنظر عن عمد، فهو مرجع عملي لتنوع كل من السيارة والسترة.

ظهرت الفئة G عام 1979، وتترسخ جذورها في استكشاف التضاريس الصعبة وفي القطاع الصناعي أو البلدي. دخلت مرسيدس-بنز منطقة مجهولة في عام 1979 مع الفئة G. وقد تمّ تصميم السيارة على الطرق الوعرة كوسيلة نقل ذات إمكانيات قصوى على الطرق الوعرة مع التركيز على الترفيه من جهة، وللاستخدام اليومي الشاق من جهة أخرى، على سبيل المثال، في القطاع الصناعي أو البلدي. ثم بدأت عملية التقدم المستمر بعد وقت قصير من إطلاقها في السوق. هذا هو مفتاح النجاح الدائم للفئة G - أيقونة بحد ذاتها.

حملة “The Art of Imagination”

PROJECT MONDO G هي السيارة الاستعراضية وهي جوهر الحملة التي ترافق ابتكار مرسيدس-بنز ومونكلير وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات الخارجية ومحتوى العلاقات العامة لتنشيط عالمي على نظاق واسع. يمثل التصور مشهدًا شتويًا من عالم آخر مستوحى من القدرة على التحمل وفرص الاكتشاف اللامحدودة للفئة G على الطرق الوعرة كأساس لمشروع PROJECT MONDO G وسترة مونكلير المنتفخة.

المظهر الأساسي للمشهد هو ما يشبه عالم خيالي مع جاذبية منخفضة يفسّر القطعة الفنية مع الموضة من قبل عارضين يرتدون قطعًا مصممة بعناصر مجموعة مونكلير. يعكس تصميم الحملة عملية الكشف عن القطعة الفنية في عرض "The Art of Genius" الذي يُظهر قدرة الفئة G وسترة مونكلير المنتفخة على الصمود حتى في أقسى الظروف. تمّ تصوير الحملة بعدسة المخرج والمصوّر المعروف تيبو غروفيه.

عن مونكلير

تمّ تأسيس مونكلير في قرية Monestier-de-Clermont في غرونوبل، فرنسا، في عام 1952، ويقع مقرها الرئيسي حاليًا في إيطاليا. على مر السنين، نجحت العلامة التجارية بالجمع بين الأناقة والأبحاث التكنولوجية المستمرة بمساعدة خبراء في الأنشطة المرتبطة بعالم الجبال. فتجمع مجموعات ملابس مونكلير بين متطلبات الطبيعة القصوى ومتطلبات الحياة في المدينة.

تقوم مونكلير بتصنيع وتوزيع مجموعات الملابس والإكسسوارات تحت العلامة التجارية مونكلير مباشرة من خلال المتاجر العادية والمتاجر الإلكترونية التي يتم تشغيلها مباشرة، بالإضافة إلى عدد من المتاجر متعددة العلامات التجارية ومتاجر إلكترونية.

مشاركة مرسيدس-بنز في عالم الأزياء

منذ عام 1995، نجحت مرسيدس-بنز في ترسيخ مكانتها في عالم الأزياء. فقد أقامت الشركة الفاخرة علاقات أصيلة عبر المجالات الإبداعية التي تشمل الموضة والتصوير والفن، وتستخدم مبادراتها لدعم مواهب التصميم الناشئة، والتعاون المبتكر، وشراكات أسبوع الموضة، والفعاليات.

