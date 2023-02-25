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إيلاف: طرحت "Genny" مجموعتها لخريف وشتاء 2023 بعنوان "The Thin Noir Line"، تروي المديرة الإبداعية سارة كافازا فاكيني قصة إيفا كانط، شخصية القصص المصورة الإيطالية ذات الجاذبية العالية.

تركز المجموعة على الصورة الظلية الأنثوية، والإلهام وراء المجموعة هو رحلة الليل حيث تتحول من ظلال من الأسود إلى ألوان.

تظهر زهرة الأوركيد الأيقونية لأول مرة في هذه المجموعة كمرجع احتفالي لجاذبية وجمال شخصية إيفا كانط ، وإشادة بقصتها في الحرية المصقولة. في قلب هذه المجموعة تنوع وديناميكية الأناقة التي تطبقها كافازا على هوية الملابس. يتم تمييز الملابس مثل الفساتين والفساتين الضيقة والبدلات والسترات بشكل إبداعي في عدم تناسقها الهندسي ، مما يعكس رؤية انتقائية.