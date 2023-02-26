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إيلاف: تشارك دار المجوهرات الراقية بوغوصيان، في معرض آرت دبي الشهر المقبل من خلال عرض للمجوهرات الراقية الرائعة. وقد أعدّت الدار منشأة فنيّة ملهمة لن تكون فقط بمثابة منصّة لعرض إبداعاتها، ولكن أيضاً محطّة لتسليط الضوء على الحوار بين الثقافات والجمال المبهر الذي ينتج عن تأثيرات الثقافات المتعدّدة.

فمن خلال جذورها الراسخة في الشرق الأوسط، والحرفية السويسرية الكامنة في جوهرها، والسعي المطلق لدفع الحدود والابتكار، تمثّل بوغوصيان الانسجام السلس بين الشرق والغرب، وبين التقاليد والحداثة، وبين الأحجار الكريمة والتصميم. وبفضل تاريخها الغنيّ الذي يناهز 150 عاماً، يستمدّ حرفيو الدار الإلهام من انطلاقتها في وسط طريق الحرير.

ويتجلّى تراث بوغوصيان من خلال مؤسسة بوغوصيان، وهي منظّمة خيرية تروّج للّغة العالمية للفنّ كقوّة للتغيير الاجتماعي الإيجابي وتعالج الانقسامات الثقافية من خلال بعثات مختلفة. وتقع المؤسسة في مقرّ الدار الرئيسي في فيلا آمبان، وهي أحد معالم فنّ الآرت ديكو التي تمّ تجديدها مؤخراً في بروكسل، وتوفّر مؤسسة بوغوصيان مساحة للحوار الفني بهدف تطوير علاقات أقوى بين الشرق والغرب.

يستقبل جناح بوغوصيان الزوّار من 1إلى 5 مارس في آرت دبي، مدينة جميرا.