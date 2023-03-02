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إيلاف: يكشف خبير التجميل فادي قطايا عن التغيير الذي اعتمده في ماكياج النجمة نانسي عجرم مؤخراً في آخر ألبوم لها وتحديداً خلال تصوير كليب "سلامات".

حيث اعتمد ال "Wing Eyeliner" الممدود على أطراف العينين، والوجه اللامع Glowy Face وشفاه لامعة Glossy Lips وهي الموضة الرائجة حالياً، ومن هنا بدأ التغيير يظهر على ماكياج نانسي الذي لم يكن مألوفاً لدى جمهورها.



في كليب "مية وخمسين" اعتمد فادي وللمرة الأولى أيلاينر مزدوج أي Double Eyliner وظلال عيون ميتاليك ذهبي مع وجه وأحمر شفاه غير لامع، وهي إطلالة جديدة بالنسبة الى نانسي ومعجبيها، وهكذا أصبحت نانسي عجرم تطل خلال حفلاتها بماكياج مغاير وغير مألوف لم تعتاده من قبل، إلا أن الجمهور أحبّها به خصوصاً طريقة وضع الأيلاينر.

المعروف عن نانسي بأنها من الفنانات التي تحب التغيير بإطلالاتها خصوصاً خلال تصوير الكليبات تبعاً للشخصية التي تمثلها، مع الحرص على هويتها، فعلى الرغم من التغيير الذي تعتمده في ماكياجها إلا أنها تحافظ دائما على بساطة إطلالتها، وهذه من مميزات نانسي وشخصيتها، بحيث أن براءتها ونعومتها تطغى على ماكياجها مهما كان قوياً.

من الإطلالات المغايرة جداً التي أطلّت من خلالها نانسي عجرم على جمهورها كانت بالشعر الأجعد وعيون سموكي باللون الرمادي وفضي لامع، وعلى الرغم من قوّة ماكياجها حافظت نانسي على نعومتها، وبرأي خبير التجميل فادي قطايا فهذا التجديد كان رائجاً ويليق بنانسي تماماً، حتى في آخر كليب لها لأغنية "بدي حدا حبو" أطلّت نانسي بماكياج ناعم جداً بعيون لامعة Gliter وهو ماكياج رائج في 2023 حيث تحرص نانسي دائما على تقديم كل جديد لجمهورها ومعجبيها.

أما خلال حفل أطفال السرطان في دبي، فقد أطلّت نانسي بأحمر شفاه داكن وأيلاينر على العيون وهو ماكياج مختلف جداً وجديد كلياً بالنسبة لها، حيث صرّح فادي قطايا على أن أحمر الشفاه الداكن هو موضة السنة ونانسي من أول النجمات التي اعتمدت هذا الماكياج وأطلّت به على جمهورها، مضيفاً أن نانسي هي عكس ما يصفها به الجمهور بأنها لا تغيّر بإطلالاتها بل على العكس فهي جريئة وأكثر من يعتمد التغيير بشكلها وبماكياجها وإطلالاتها سواء في حفلاتها أو الكليبات، فبرأيه هي الفنانة الأنجح على صعيد اللوكات واعتماد ماكياج جديد ومغاير.

غير أن إطلالاتها في كليب "على شانك" فكانت حديث الوسط والجمهور بلوك لم نعتاده قطعاً على نانسي عجرم سواء من حيث اللباس أو الشعر وأيضاً الماكياج، فقد اعتمد فادي أيلاينر عريض مع ألوان برتقالية أضاءت زراق عينيها وأحمر شفاه ميتاليك.

سيّما إطلالتها الأنيقة والعريقة التي أبهرت خلالها جمهور الرياض في حفل توزيع Joy Awards ، ورأس السنة التي وصفها قطايا على أنها من أجمل إطلالات نانسي، حيث اعتمد ماكياج الوجه اللامع الذي يليق جداً بهاً، بحسب تصريح قطايا.

ولا ننسى إطلالتها الذهبية خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، بماكياج سموكي باللون البني اللامع على العيون ووجه لامع وأحمر شفاه لامع، وهي ألوان نانسي المفضلة وعن هذا اللوك يقول فادي قطايا "بالفعل أنها ألوان تليق بها وتظهر شخصيتها"، علماً أنه أضفى بعض التغييرات على طريقة وضع الماكياج لاقت استحسان ملحوظ عند جمهور نانسي.

أما لوك الإعلان عن أغنية "يا عيد" فكان بسيطً جداً عبارة عن وجه لامع وشفاه باللون الأحمر المائل الى البرتقالي، وبعض الكريستال على العيون وهي موضة رائجة جداً هذه السنة.

هكذا اختلفت إطلالات النجمة نانسي عجرم بريشة خبير التجميل فادي قطايا إلا أنها حافظت على نعومتها وبساطتها المعهودة.

