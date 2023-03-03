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إيلاف: أعلنت "Razer"، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في أسلوب الحياة للاعبي الألعاب الإلكترونية، عن تعاون جديد كليًا مع علامة الدنيم اليابانية الشهيرة EVISU.

تأسست في أوساكا، اليابان ، في عام 1991، اشتهرت EVISU بشعار النورس الشهير، وهي واحدة من أرقى أنواع الدنيم، والتي يحتضنها كل من هواة الجمع ومحبي موسيقى الجاز على حد سواء. المجموعة هي واحدة من غزوات Razer العديدة لأزياء الشارع كعلامة تجارية لأسلوب الحياة بهدف جلب المزيد من المجموعات التعاونية التي تلبي احتياجات اللاعبين في جميع أنحاء العالم. ستقوم العلامة التجارية بإطلاق محدود لمجموعة كبسولات EVISU ، والتي تضم ملابس EVISU الشهيرة وملحقات Razer الحائزة على جوائز.

"أطلقت Razer علاقات تعاون مع شركاء الموضة ونمط الحياة الأفضل في فئتها لتحقيق نجاح كبير. هذه المرة ، نحن متحمسون للغاية للعمل مع فريق EVISU المعروف بالتزامهم بالجودة والحرفية لمجموعتنا الكبسولة التالية "، قال أدي تان ، المدير المساعد لتطوير الأعمال في Razer.

"من خلال معرفتنا بنمط حياة الألعاب وخبرة EVISU في الدنيم وأزياء الشارع ، أعاد Razer و EVISU تصور ما يعنيه أن تكون لاعبًا."

تشمل المجموعة ، التي ستتوفر في متاجر مختارة وعبر الإنترنت ، جاكيتات جينز ، وجينز ، وتي شيرت ، وأغطية للرأس ، وتتميز جميعها بتصميمات فريدة تمزج بين الألعاب والأزياء.

يجمع هذا التعاون بين شغف Razer بالألعاب وخبرة EVISU في الدنيم ، مما ينتج عنه مجموعة من الملابس الأنيقة والعملية.

أصبحت ملابس اللاعبين موضوعًا عصريًا في السنوات الأخيرة. نظرًا لأن الألعاب أصبحت أكثر شيوعًا ، فقد زادت الرغبة في الموضة التي تعكس نمط الحياة هذا.

يريد اللاعبون ملابس مريحة وعملية وعصرية، والعلامات التجارية مثل Razer تجيب على المكالمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغامر فيها Razer في عالم الملابس المستوحاة من الألعاب. حيث أطلقت العلامة التجارية سابقًا خطوط ملابس تتميز بشعارها الأخضر الشهير ، كما تعاونت أيضًا مع علامات أزياء الشارع مثل BAPE و Chinatown Market.