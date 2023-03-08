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إيلاف: كشفت الشركة السويسرية المُصنّعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، النقاب عن نسخة جديدة من ساعة "رويال أوك أوتوماتيك" بالقياس 37 مم، المصنوعة بالكامل من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وتزدان بكل بهاء بميناء من حجر الفيروز الطبيعي. يُضفي هذا المزيج الأصلي من المواد الثمينة على الساعة إشراقًا غير مسبوق. ومن الجدير بالذِكر أن الفيروز يُستخدَمُ في صياغة المجوهرات منذ أكثر من 3000 سنة، وهو حجر نادر يُنسَبُ إليه الكثير من السمات الإيجابية، وهنا يجدُ في مجموعة "رويال أوك" مكاناً طبيعياً له.



إنها المرّة الأولى التي تجمع فيها ساعة "رويال أوك أوتوماتيك" قياس 37 مم، بين هيكلٍ وسوارٍ مصنوعين من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط مع ميناء من الفيروز الطبيعي.



الفيروز الطبيعي .. التقاء النُدرةِ والسِّمات الإيجابية

تتميز ساعة "رويال أوك أوتوماتيك" الجديدة ذات القياس 37 مم بميناءٍ من الفيروز مفعمٌ بالإشراق. يتم قطع الفيروز لتشكيل قرصٍ رقيق، ومن ثم يتم شحذه وسفعه بالرمل وصقله قبل دمجه في غلاف خارجي من النحاس الأصفر "براس" المُذَهَّب. تبلغ السماكة الكلية للميناء مُجرّد 0.75 مم، وكل ميناء فريد من نوعه لأن لكل حجر تشكيلهُ الخاص وملمسه ولونه الطبيعي، وبالتالي يتفاعل بشكل مختلف مع عمليات التصنيع المختلفة أو التشطيبات.

يتميز الفيروز، القادم من المكسيك، والذي تم اختياره بعناية ليزدان به هذا الطراز الجديد، بنمط رصين في درجةٍ لونيةٍ أكثر عمقاً، مما يجعل مظهر كل ميناء فريدًا من نوعه.

استخدم الفيروز بالفعل من قبل الحضارات المصرية والصينية منذ أكثر من 3000 سنة، وهو من بين أقدم الأحجار في العالم. هذا المزيج من التراث التاريخي واللون النابض بالحياة يجعله واحداً من أثمن الأحجار الكريمة وأكثرها رواجًا في صناعة المجوهرات. ومن الشائع أيضًا أن له العديد من الفوائد الروحية، بينما يُعتَقَد أنّهُ يجلب الصحة الجيدة والحظ والسعيد والحماية.

تصميمٌ ساحر

هذا هو التنويع الأول من ساعة رويال أوك 37 مم بالذهب الأصفر منذ العام 2018. يتميّز كلٌّ من الهيكل والطوق والسوار المدمج بلمسة المصنَع التي تعتبر علامة فارقة له وتوقيعاً من تواقيعه، والتي تتمثل بالتشطيب اليدوي الذي أجراهُ الحرفيّون المَهَرة في لوبراسّو، حيث يتناوب الصقل اللامع على الأسطح مع الصقل الساتاني الخطي.

يضفي ميناء الفيروز الطبيعي، الذي يُؤطُرهُ الهيكل الذهبي، كثافةً لونيةً شبيهة بالمحيط، ويتباين لونُه الأزرق بشكلٍ رائع مع العقارب وعلامات الساعات الذهبية التي تعلوها طبقةٌ من مادة مُضيئة تتيح إمكانية القراءة المثلى في ظروف الظلام. يزدان الفيروز بزخرفة ذهبية صفراء لامعة مصنوعة بشكل منفصل وهي توقيع الاسم الكامل "أوديمار بيغه"، وقد تم تثبيت هذا التوقيع على الميناء بواسطة أسافين صغيرة مصممة خصيصًا لتلائم سماكة الحجر، ويتجلى تناغمٌ جمالي مُبهجٌ آخر من خلال نافذة التاريخ التي تحمل نفس لون الحجر.

يعرض هذا الطراز الجديد أيضًا تطور التصميم الذي شهدتهُ الذكرى السنوية الخمسين لإطلاق رويال أوك من خلال الارتقاء بجوانب الراحة المثلى في الارتداء والاستخدام بالإضافة إلى التأثير البصري الرائع. تشتمل التطورات التي تظهر في هذا الطراز ذي القطر 37 مم على حوافَّ مشطوفةٍ أكبر، والحلقات الأولى من السوار المستدق والتي تتخذ شكل شبه المنحرف الهندسي مما يُظهر انخفاضًا واضحًا في السماكة، بالإضافة إلى خلفية الهيكل المصنوعة من الكريستال السافيري بشكل أكثر اندماجًا في القسم الأوسط من الهيكل.

حركةٌ أوتوماتيكيةٌ من الجيل الجديد

جُهّزَ هذا الطراز من ساعة رويال أوك بأحدث حركة أوتوماتيكية من المصنع، تعرضُ الساعات والدقائق والثواني والتاريخ، وهي الحركة - كاليبر 5900، والتي ظهرت لأول مرة في العام 2022 على بعض الطرازات ذات القياس 37 مم. تجمع هذه الحركة بين النحافة، حيث تبلغ سماكتها 3.9 مم، والتردّد المرتفع لعنصر التوازن البالغ 4 هرتز مع احتياطي طاقة لمدة 60 ساعة. يمكن رؤية آلية الحركة من خلال خلفية الهيكل، المصنوعة من الكريستال السافيري، التي تكشف عن وزن التعبئة الأوتوماتيكية المتأرجح المصنوع الذهب الوردي عيار 22 قيراطًا، جنبًا إلى جنب مع الزخارف الرفيعة التي تزين المكونات، مثل الزوايا ذات الصقل اللامع، والصقل الساتاني العمودي، وزخرفة قطاعات جنيف – كوت دو جنيف، والدوائر المتداخلة والحواف المشطوفة.

الميناء بالحجر الكريم، تقليدٌ عريق

في حين ظهرت الموانئ الأحجار الكريمة أو الأحجار الثمينة على ساعات الجيب في أواخر القرن التاسع عشر، لم يكن استخدامها شائعاً على ساعات اليد، حتى ظهور ساعات اليد ذات القطر الأصغر في القرن العشرين، ومعها أصبح أكثر شيوعاً.

ازدهرت الموانئ الحجرية في أوديمار بيغه بين أواخر الستينيات والتسعينيات، في وقت تميز بإحياء الإبداع في تصميم ساعة اليد. وهكذا زُيِّنَت الساعات بالعديد من الألوان بفضل أحجار عين النمر واللازورد والأفينتورين والعقيق وعرق اللؤلؤ والأوبال والياقوت والأميتيست واليشب.

يوسع الطراز الجديد، من "رويال أوك أوتوماتيك" بالقياس 37 مم، هذا التراث الإبداعي من خلال الجمع بين التألق الطبيعي للفيروز مع هيكلٍ مصنوعٍ بالكامل من الذهب الأصفر، مما يمنح الحياة لساعة ذات شخصيةٍ مشرقةٍ ومفعمة بالإيجابية.