إيلاف: أعلنت علامة Jacquie Aiche للمجوهرات الفاخرة، عن إطلاق تشكيلة ربيع وصيف 2023 بالتعاون مع صديقة العلامة لوسي هيل التي تمثل الوجه الإعلاني الجديد للعلامة.



وتضم تشكيلة ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ تصاميماً مميزة بطبقات من الألماس والذهب والأحجار الكريمة وتتوفر ابتداءً من 7 فبراير عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للعلامة.