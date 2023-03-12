قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تتمتع الأحجار الكريمة بقيمة معنوية كبيرة وتزخر بالعديد من المزايا المادية والعاطفية، مما دفع مختلف الأشخاص على مر التاريخ إلى التزيّن بالمجوهرات الرائعة للحصول على الفوائد والمزايا التي تقدمها، غير أن وفرة المجوهرات الآسرة جعلت من الصعب تحديد الحجر الكريم المناسب لكل شخص.

ولذا، نساعدكم فيما يلي على تحديد الأحجار الكريمة المناسبة لكم. ويتوجب في البداية معرفة ما يريده الشخص وماهية شعوره والأعمال التي يخطط للقيام بها.

وننصح باختيار مجوهرات التورمالين باللون الأسود أو التركوازي لاكتساب الثقة في بداية اليوم، والانطلاق بقوة نحو تحقيق أهداف جديدة وإنجازات ملهمة. كما تمثّل أحجار الأوبال وعين النمر خياراً مثالياً للحصول على التحفيز اللازم وإنجاز المهام العديدة المطلوبة.

أما لمحبي الاسترخاء والراحة، فننصحهم باختيار أحجار الأمثيست والكوارتز الوردي التي تضفي أجواءً هادئة على حياتهم.

وتحرص علامة Jacquie Aiche على توفير خيارات متنوعة من الأحجار الكريمة التي تزخر بالطاقة والمشاعر الموجهة، انسجاماً مع فلسفة العلامة وسعيها لنشر الطاقة الإيجابية في تفاصيل الحياة اليومية.