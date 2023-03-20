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إيلاف: يلعب الأثاث دوراً كبيراً في التصميم الداخلي للمنزل، حيث يساهم أي تغيير مهما كان بسيطاً في إضفاء طابع جديد على المكان، ولكنّ كثرة الخيارات تصعب مهمة انتقاء الأثاث المناسب للمنزل.

وتقدم علامة الحذيفة المتخصصة بالديكور الداخلي وتصميم المفروشات، مجموعة من نصائح الخبراء لاختيار القماش المناسب للحصول على الديكور الأمثل.

• الأقمشة عالية الجودة تدوم طويلاً: تتوفر خيارات متعددة من الأقمشة عالية الجودة والتي تناسب قطع الأثاث قليلة الاستخدام، في حين يُنصح باختيار القماش العملي وسهل التنظيف لقطع الأثاث ذات الاستخدام المتكرر.

• أهمية الألوان في تحقيق التناغم والانسجام: يساهم لون قماش الأريكة في إحداث تغيير كبير في ديكور الغرفة، حيث تضفي الألوان الزاهية لمسة جريئة على ديكور غرفة المعيشة. ولكنّ الجانب السلبي يكمن في صعوبة إعادة تنسيق الألوان المحيطة، حيث يُنصح باختيار اللون الرمادي أو الألوان الداكنة للأرائك، نظراً لسهولة تنسيقها مع أي مجموعة ألوان. كما تعمل هذه الألوان الداكنة على إخفاء البقع والعلامات، ويمكن إضافة إكسسوارات مشرقة، مثل الوسائد والأغطية الملونة، إلى القماش لإبراز جماله.

• التصاميم المدروسة توفر تجارب استثنائية: يُنصح باختيار تصميم تنسجم فيه الألوان والظلال والنماذج والنقشات.

نصيحة: تتمحور القاعدة الرئيسية حول استخدام النقشات البسيطة على القطع الكبيرة، مثل الأرائك العادية والأرائك على شكل حرف L، ووضع النقوش على القطع الأصغر مثل المقاعد والكراسي.