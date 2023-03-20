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إيلاف: كشفت علامة "Al Fardan Jewellery Abu Dhabi" عن تعاونها مع المصممة الشهيرة "سوزانا مارتنز" لإطلاق تشكيلة مصغّرة ومحدودة الإصدار من المجوهرات احتفالاً بعيد الأم. وتضم المجموعة عقد أمي الأنيق بتصميمٍ طويل مزين بتعليقة مكتوبة تكريماً للأمهات في جميع أنحاء العالم.

ويستمد العقد تصميمه الفريد من أسمى مشاعر الحب والاهتمام التي تميز الأمهات، كما تتناغم تفاصيله لتجمع بين الكتابة باللغة العربية والإنجليزية لتستعرض كلا اللغتين بأسلوبٍ جميل. وتتزين التعليقة الذهبية بكلمات مكتوبة باللغة الإنجليزية على الوجه الأمامي، بينما يظهر الخط العربي المميز على الزاوية، مما يمنح القطعة تأثيراً ثلاثي الأبعاد. وتضم التشكيلة الكلاسيكية قطعة متعددة الاستخدامات وقابلة للتعديل لتلائم تنسيق المجوهرات اليومية، بحيث يمكن ارتداؤها كسلسال أو عقد ضيق أو أسوارة. وتتميز هذه القطعة بتفاصيلها الدقيقة التي تم تصميمها باستخدام أفخر المواد إلى جانب توشيحات من الذهب الأبيض أو الوردي أو الأصفر المرصّع بالألماس المتلألئ.