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إيلاف: تنفيذًا لخطّتها الاستراتيجية الرامية نحو التوسّع العالمي، كشفت شركة عدسات "أمارا" عن تعاقد جمعها مع المؤثرة الأرجنتينية – العالمية، "جورجينا رودريغيز"، لتصبح بذلك الوجه الإعلاني الجديد لأمارا.

تُعتبر جورجينا، وهي خطيبة اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، من أكثر الوجوه العالمية شهرةً حالياً وفي رصيدها أكثر من 47 مليون متابع على منصة Instagram، وبرنامج خاص بها على منصة "نتفليكس"، بالإضافة إلى سلسلة إنجازات مميزة في عالم الموضة والجمال، كما وأنها الوجه الإعلاني الرسمي للعديد من العلامات التجارية العالمية.

هذا، وتُعدّ عدسات "أمارا" الشركة المتخصصة في تقديم أجمل وأحدث الإصدارات من العدسات المتاحة عبر منصة "بوتيكات" المتصدرة في عالم التجارة الرقمية، إلى جانب تواجد "أمارا" على جميع منصات التسوّق الإلكترونية المتخصصة في عالم مستلزمات البصريات مثل "عدسات" و "ايوا"، كما تتّخذ أمارا من كبرى متاجر العدسات نقاطًا لبيع منتجاتها المميزة على مستوى الخليج والشرق الأوسط.

عن اختيار جورجينا لتكون الوجه الإعلامي الجديد لعلامة "امارا"، قالت ، مدير عام شركة أمارا، السيدة كارن عيتاني: "سعداء جداً بهذا التعاون مع جورجينا الذي نعتبره خطوة إضافية تجاه خطة الشركة التوسعية والتي تصبو نحو العالمية".

وقد تمّ هذا التعاون الأول من نوعه في العالم العربي بين "أمارا" وجورجينا من خلال شركة "هيومانجمنت"لإدارة أعمال وحجز المشاهير العالميين والمحليّن، وتنفيذ أبرز واكبر الحملات الإعلانية في المنطقة العربية. من جهته قال هادي حجار الشريك المؤوسس في "هيومانجمنت": "سعيد بهذا التعاون الأول من نوعه بين شخصية عالمية كجورجينا وبين شركة أمارا التي أثبتت صدارتها في عالم العدسات في العالم العربي. كما أننا سعداء باختيار شركة أمارا لشركتنا لتنفيذ هذا الإعلان ووضعهم كامل الثقة بنا لتقديم حملة على قدر رؤيتهم التوسعية".

أما جورجينا رودريغز فقد اعلنت عن حماسها لهذه الحملة بقولها: "يسعدني جداً أن أكون الوجه الإعلاني لعدسات أمارا، لقد كانت فرصة جميلة جداً بالتعاون معهم".

