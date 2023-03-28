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إيلاف: أطلقت دار المجوهرات الفرنسية الشهيرة Boucheron مؤخرًا حملة جديدة بعنوان "اخترع المستقبل ، كرّم الماضي" للاحتفال بالتراث الثقافي الغني للشرق الأوسط. وتعكس الحملة التزام العلامة التجارية بالحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية ونقلها ، والتي تعد قيمة جوهرية لكل من بوشرون والمنطقة.

تأسست Boucheron عام 1858 ، وهي واحدة من أقدم وأشهر ماركات المجوهرات في العالم. على مر السنين ، ابتكرت بعضًا من أكثر قطع المجوهرات شهرة وتميزًا ، بما في ذلك عقد Serpent Bohème وخاتم Quatre وقلادة Point d'Interrogation. هذه القطع ليست فقط أعمالًا فنية رائعة ولكنها أيضًا رموز لتراث العلامة التجارية وخبرتها في صياغة المجوهرات الاستثنائية.

في الحملة الجديدة ، تعاونت بوشرون مع سفيرة الشرق الأوسط "ميلا الزهراني" لإنشاء مجموعة من القطع التي تشيد بماضي المنطقة وحاضرها ومستقبلها. تتميز المجموعة بعدد من تصاميم المجوهرات ، كل واحدة مستوحاة من التقاليد الثقافية الغنية للمنطقة مع احتضانها أيضًا للابتكار والتطلعات الرائدة.

على سبيل المثال ، تتضمن المجموعة عقد المجد ، الذي يتميز بمزيج مذهل من الذهب والماس واللؤلؤ ، مما يرمز إلى ازدهار المنطقة وثروتها. القلادة مستوحاة من المجوهرات التقليدية التي ترتديها النساء البدويات ، والتي غالبًا ما تم تناقلها عبر الأجيال كدليل على الفخر الأسري والتراث.

وبالمثل ، تضم المجموعة عقد الوزير ، الذي يكرّم حب المنطقة المتأصل للشعر والأدب. تتميز القلادة بتصميم معقد يجمع بين الخط واللؤلؤ ، مما يخلق قطعة مجوهرات جميلة تحتفل بالإرث الثقافي للمنطقة.

