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إيلاف: لطالما كان الحذاء ذو الكعب العالي رمزًا للموضة منذ عقود، ولكن أصوله تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

يعود الفضل إلى مصمم الأحذية الإيطالي سالفاتور فيراغامو في إنشاء أول كعب خنجر "stiletto " في عام 1950، والذي تميز بقضيب معدني رفيع للدعم.

ومع ذلك، لم يكن حتى الستينيات من القرن الماضي أن أصبح الحذاء ذو الكعب العالي مشهورًا حقًا بين نخبة الموضة.

وسرعان ما أصبح الكعب الرفيع المدبب للحذاء ذو الكعب العالي رمزًا للأنوثة والأناقة، وكان يفضله نجوم هوليوود مثل مارلين مونرو وأودري هيبورن.

كما انتشر الحذاء ذو الكعب العالي من قبل مصممي الأزياء مثل كريستيان ديور وروجر فيفييه، الذين قاموا بدمجه في مجموعاتهم.

في العقود التي تلت ذلك، استمر الحذاء ذو الكعب العالي في التطور. أصبح الكعب ذو النعلات رائجًا في السبعينيات، واكتسب الكعب العريض شعبية في التسعينيات. على الرغم من هذه الاختلافات، لا يزال الخنجر عنصرًا أساسيًا في الموضة الكلاسيكية ودائمًا.

لا يزال كعبه النحيف الشاهق يحظى بتفضيل المشاهير والموديلات والنساء المهتمات بالموضة في جميع أنحاء العالم.

اليوم، أصبح الحذاء ذو الكعب العالي أكثر تنوعًا ويمكن إقرانه بمجموعة كبيرة من الأزياء. على الرغم من أنه كان محجوزًا في السابق للمناسبات الرسمية، إلا أنه يرتدي الآن مع كل شيء من الجينز إلى فساتين السهرة.

وعلى الرغم من أن أنماط أخرى من الأحذية ذات الكعب العالي تظهر وتختفي ، إلا أن الأحذية ذات الكعب الخنجر تظل المفضلة الخالدة للنساء اللواتي يرغبن في إضافة لمسة من التألق والرقي إلى خزانة ملابسهن.



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