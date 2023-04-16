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إيلاف: ليس سرا أن جينيفر غارنر لا تزال مخلصة لأسلوبها العملي والموثوق. على الرغم من نجوميتها ، تعطي الممثلة الأولوية للراحة على كل شيء عندما يتعلق الأمر بمظهرها اليومي فهي تجنح للملابس التي تشعرها بالراحة والدفء كقمصان التعرق وبنطلونات الجينز وغيرها. أما بالنسبة لخياراتها للأحذية، فهي عملية بنفس القدر.

إنها مؤيدة للقباقيب (Cloggs) وجزم Ugg الشتوية وبالطبع الأحذية الرياضية.

شوهدت غارنر وهي ترتدي حذاء بروكس الرياضي على نحو متكرر، وإختارت الموديل الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية، حذاء الجري Ghost 14.

يعتبر الحذاء الرياضي مثاليًا لأي نشاط، سواء كان ذلك خلال إنجاز المهمات اليومية أو الجري المكثف. بفضل توسيد النعل الأوسط الإضافي، يستجيب الحذاء لخطوتك الشخصية دون الشعور بالوسادة. يمتد هيكلها خفيف الوزن ليناسب القدم بشكل مريح، بينما يوفر نعلها المطاطي المتين دعماً إضافياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحذاء الرياضي الشهير محايد للكربون، كما أن الجزء العلوي من جسمه مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 37 بالمائة.