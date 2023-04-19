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إيلاف: تقدّم BMW سيارة BMW i7 M70 xDrive التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل لتضعها على القمّة بين طرازات BMW الفئة السابعة الجديدة. تعدّ هذه السيارة الطراز المجهّز بنظام دفع كهربائي الأكثر قوّةً بين كافة طرازات مجموعة BMW.

وتوفّر BMW i7 M70 xDrive الجديدة، بفضل محرّك كهربائي موضوع على المحور الأمامي وآخر على المحور الخلفي يولدان معاً قوّةً قصوى تبلغ 485 كيلو واط أو 660 حصاناً*، ونظام تعليق M، مزيجاً مثالياً من التنقل الكهربائي والأداء العالي، مما يضمن تجربة قيادة فريدة من نوعها في قطاع السيارات الفاخرة.

يتسارع الطراز الرائد من BMW الفئة السابعة الجديدة من صفر إلى 100 كم / ساعة في غضون 3.7 ثانية، مما يجعله أسرع طراز يعمل كلياً بالطاقة الكهربائية من BMW، كما وأنّ السرعة القصوى محددة إلكترونياً بـ250 كم/ساعة.

ومع هذا الرقم القياسي الجديد في الأداء للسيارات الكهربائية بالكامل ضمن مجموعة BMW، تمثل سيارة BMW i7 M70 xDrive أيضاً علامة فارقة أخرى لشركة BMW M GmbH في طريقها إلى التحول نحو التنقل الكهربائي. وتعدّ سيارة السيدان الفاخرة الطراز الكهربائي كلياً الثالث من حيث الأداء. وسيُعرض BMW i7 M70 xDrive لأول مرة في معرض شنغهاي الدولي للسيارات (من 18 إلى 27 أبريل 2023) في الصين على أن يبدأ طرح الطراز في السوق العالمي في النصف الثاني من عام 2023.

محرّك BMW الكهربائي الأكثر قوّةً على الإطلاق

بهدف تعزيز الأداء والكفاءة، تعمل BMW وبشكل مستمر على تطوير تقنية BMW eDrive من الجيل الخامس المستخدمة في سيارة BMW i7. تتميز BMW i7 M70 xDrive الجديدة بوحدات دفع متكاملة للغاية على المحاور الأمامية والخلفية، حيث يجتمع المحرك الكهربائي وإلكترونيات الطاقة وناقل الحركة بشكل مدمج في حجرة مشتركة.

ويتيح التصميم المخصّص لفئة M من المركبة المفعمة بالحيوية القائمة على مبدأ التيار الكهربائي المتزامن، للمحرّك الكهربائي في سيارة BMW i7 M60، ولاسيما في حال المحرّك الخلفي، أن يحقق كثافة طاقة غير مسبوقة، مع معدّل 2.41 كيلوواط للكيلوغرام، وهو حالياً أقوى محرك كهربائي من BMW.

ويمكن تحقيق هذا الأداء القياسي بفضل ابتكار حاصل على براءة اختراع من قبل مجموعة BMW، والذي يستخدم ستة لفائف إشعال في الجزء الثابت من المحرك الكهربائي عوضاً من ثلاث لفائف كما هو معهود. ويسمح ذلك للمركبة الكهربائية بتوليد طاقة عالية للغاية في تصميم خفيف ومدمج وتوفيرها باستمرار في نطاقات عالية السرعة. ومن الواضح أنّ ذلك الحلّ يعدّ أفضل منظام الدفع الذي يعتمد على محركين على المحور الخلفي من حيث كثافة الطاقة، ولكن أيضاً من حيث الكفاءة.

قوّة قصوى مع خاصتي M Sport Boost وM Launch Control.

يولّد المحرك الموجود على المحور الخلفي قوة قصوى تبلغ 360 كيلوواط / 489 حصاناً. وبتفاعل محكم الدقة مع المحرّك الكهربائي الموجود على المحور الأمامي والذي ينتج قوّة تبلغ 190 كيلو واط / 258 حصان، يتم تحقيق نظام دفع رباعي كهربائي مع عزم دوران يبلغ 1,015 نيوتن متر في الوضع الرياضي ويصل إلى 1,100 نيوتن متر عند تشغيل خاصتي M Launch Control وM Sport Boost، لتولد بالتالي BMW i7 M70 xDrive قوة سحب مذهلة.

عند تشغيل خاصية M Launch Control Function، يتمّ التحكم في عزم الدوران والتحكم في الجر من خلال وحدة التحكم في المحرك. وذلك يضمن دقّة التحكّم بالطاقة التي تولدها المحركات الكهربائية بحيث يمكن تحويلها إلى أداء مشوّق دون أي فقدان للجر.

*عند تشغيل خاصية M Launch Control أو M Sport Boost

وظيفة MAX RANGE الجديدة، قدرةٌ عالية للمسافات الطويلة

يجتمع الأداء الديناميكي الفائق لسيارة BMW i7 M70 xDrive الجديدة مع القدرة العالية للمسافات الطويلة. وبفضل مخزون الطاقة القابل للاستخدام الذي يبلغ 101.7 كيلوواط في الساعة، تستطيع M70 xDrive بفضل البطارية عالية الجهد الموجودة في الجزء السفلي من السيارة تحقيق مدى يتراوح بين 488 و560 كيلومتراً بحسب ما هو محدد في دورة اختبار WLTP. وبواسطة وظيفة MAX RANGE الجديدة، يمكن تعزيز النطاق بنسبة 15 إلى 25% عن طريق الحد بشكل انتقائي من قوة المحرك والسرعة القصوى، إضافةً إلى التخفيف من استخدام وظائف الراحة.

إلى ذلك، يعزز برنامج الشحن المتقدم لوحدة الشحن المشتركة الكفاءة والسرعة عند شحن وحدة التخزين ذات الجهد العالي بشكل معياري، مع قدرة تصل إلى 22 كيلوواط للتيار المتردد وما يصل إلى 195 كيلوواط للتيار المباشر. ويساعد ذلك على زيادة النطاق بما يصل إلى 170 كيلومتراً (WLTP) في غضون 10 دقائق عند التوقف على محطة شحن عالية الطاقة.

تقنية التعليق الخاصّة بفئة M تعمل على تعزيز الديناميكيات والراحة

يضمن تطبيق M الخاص بمختلف أنظمة التحكم من الدفع الكلي، إلى التوجيه، وامتصاص الصدمات، وأنظمة ديناميكيات القيادة، الظروف المثالية للجمع بين ديناميكيات M المميزة وخفة الحركة والاستجابة الدقيقة مع مستوى عالٍ من الراحة لمسافات طويلة. وتشمل تقنية التعليق القياسية في سيارة BMW i7 M70 xDrive الجديدة نظام تعليق هوائي متكيف ثنائي المحاور مع ممتصات للصدمات ذاتية الاستواء والتي يتمّ التحكّم فيها إلكترونياً بشكل تلقائي والتي تم تحسين استجابتها بفضل المكونات الهيدروليكية الخاصة بفئة M.

ويُعتبر نظام التوجيه النشط المتكامل Integral Active Steering والنظام المخصص للتحكّم بالتعليق Executive Drive Pro بما في ذلك نظام التحكّم النشط في الاتّزان Active Roll Stabilization مع تعزيز مستويات الراحة عند السرعات العالية مع نظام Active Roll Comfort، من التجهيزات القياسية. كما وتوفر الباقة أيضاً نظام مكابح M الرياضية وعجلات معدنية خفيفة قياس 21 بوصة.

طابعٌ فردي يشير إلى الأداء المتفوق

وبفضل أبرز مزايا التصميم الحصرية ولمسات تصميم M المميزة، والتي تلبّي المتطلبات التقنية لأسلوب قيادة رياضي بامتياز، يتألّق التصميم الخارجي لسيارة BMW i7 M70 xDrive الجديدة ويتميّز عن الطرازات الأخرى في الفئة. وتشير هالة السيارة الفريدة إلى الأداء الديناميكي المتميز وتعبّر عن إمكانات قوّتها الكامنة من النظرة الأولى.

وتعيد مقدّمة السيارة ترجمة العناصر النموذجية التي تتّسم بها العلامة التجارية مثل المصابيح الأمامية الدائرية المزدوجة وشبك المبرّد الذي تشتهر به BMW. أمّا الخطّ المضيء الذي يحيط بشبك المبرّد فيعزّز حضور السيارة القوي. ومع باقة M Performance الاختيارية، تمّ توفير هذا الخطّ المحيطي للمرّة الأولى على طراز BMW i7 M70 xDrive مع إطار للشبك الأمامي باللون الأسود شديد اللمعان.

