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إيلاف: أعلنت علامة "Stradivarius" للملابس الجاهزة، عن إطلاق مجموعة "Barbie الوردية" لعام 2023.

ومن المؤكد أن هذه المجموعة ستجذب انتباه الفتيات الصغيرات والمراهقات المهووسات باللون الوردي ودمية باربي الشهيرة.

كشفت Stradivarius للتو عن مجموعة حصرية تتكون من قمصان كبيرة الحجم تبدو مثالية مع قطع الدنيم باللونين الأزرق والأسود ، والأحذية ذات الألوان الوردية والإكسسوارات ذات اللون الذهبي.



تنورة الدنيم القصيرة ، التي أصبحت بالفعل ملكة أزياء الشارع ، ترتدي اللون الوردي. سراويل كارغو من الدنيم والأحذية الطويلة وأحذية الموكاسين جنبًا إلى جنب مع معاطف الترنش من البيج أو الجلد الصناعي هي بعض الملابس التي قدمتها ستراديفاريوس لإكمال مظهر باربي الكامل.

يمكن إرجاع سحر دمى باربي واللون الوردي إلى أوائل الستينيات عندما قدمت شركة ماتيل أول دمية باربي. سرعان ما لاقت الدمية نجاحًا فوريًا وأصبحت رمزًا ثقافيًا. ارتبط اللون الوردي أيضًا بخزانة ملابس باربي الشهيرة ، والتي زادت من انتشار اللون بين الفتيات والمراهقات، وفي الوقت الحالي، يظل اللون الوردي لونًا شائعًا بين الفتيات الصغيرات، وقد أدى ارتباطه بباربي إلى تعزيز جاذبيته.