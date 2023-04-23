قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أطلقت دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة Boucheron مؤخرًا أحدث مجموعاتها ، "Quatre Double White Edition". تتضمن المجموعة عدداً من القطع ، بما في ذلك الخواتم والأقراط الحلقية والقلائد وقطع جريئة من مجوهرات الشعر.



تجمع القطعة الرئيسية للمجموعة بين القوة أحادية اللون والأناقة ، مما يجعلها الإكسسوار المثالي لأولئك الذين يرغبون في الإدلاء ببيان جريء.

تأسست بوشرون في عام 1858 على يد فريديريك بوشرون ، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أشهر بيوت المجوهرات في العالم. تتمتع العلامة التجارية بتاريخ طويل في إنشاء قطع رائعة تجمع بين الفن والحرفية ، وأحدث مجموعاتها ليست استثناءً. المديرة الإبداعية الحالية للعلامة التجارية هي كلير شوازن ، التي تعمل في الدار منذ عام 2011.

أشهر قطعة مجوهرات من بوشرون هي Hope Diamond ، التي حصلت عليها العلامة التجارية في عام 1910. يقال إن الماسة التي يبلغ وزنها 45.52 قيراطًا كانت ملعونًة ولها تاريخ طويل ورائع يعود إلى القرن السابع عشر.

شمل القطع الشهيرة الأخرى من العلامة التجارية مجموعة "Serpent Bohème"، التي تم تقديمها لأول مرة في الستينيات وأصبحت منذ ذلك الحين رمزًا مبدعًا للدار. أغلى قطعة مجوهرات من صنع بوشرون على الإطلاق هي قلادة تحمل اسم "La Légende de Saint Christophe" ، بيعت بمبلغ 20 مليون دولار في عام 2019 إلى مشتر لم يكشف عنه.