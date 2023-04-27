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إيلاف: قامت "Boucheron" علامة المجوهرات الفرنسية الشهيرة، بتوسيع مجموعة "Quatre Black Edition" التي تنعكس رموزها في ثلاثة تصاميم جديدة تسمح لكلّ من يتزيّن بها بالتعبير عن أسلوبه وتفرّده.

ينزلق تصميم Quatre على طول عقد بأسلوب ربطة العنق، كما يأتي بشكل إبزيم على السوار، فيصبح سواراً رائعاً بحجم XXL. ومن خلال التباين الجذّاب مع الذهب الأبيض، تعزّز مادة PVD باللون الأسود بريق الماس وتكشف عن قوّة مجموعة Quatre Black Edition.

أيقونة بوشرون Quatre

بدأ كل شيء عام 2004 مع خاتم اجتمع فيه نمط غروغران، مع دوبل غودرون، وخطّ من الماس ونمط كلو دو باري: أربعة أنماط من أرشيف بوشرون، والتي تبدو للوهلة الأولى غير متوافقة على الإطلاق، إلا أنها اتّحدت لإنشاء تصميم مميز.

ستمدّ مجموعة Quatre جوهرها من تراث الدار أكان ذلك من حيث الأسلوب أوالريادة.

يبلغ وزن هذا الخاتم 13.88 جراماً، وهو يتمتع بأعلى وزن من الذهب ضمن أبرز تصاميم ساحة فاندوم.

وتعتبر مجموعة Quatre العصرية والهندسية في خطوطها رمزاً للقوة والحماية.

مجموعة Quatre Black Edition هي شهادة على التزام بوشرون المستمر بالابتكار والإبداع. تقدم هذه الإضافة الجديدة لمسة عصرية على مجموعة Quatre الكلاسيكية ، بتصميمها الجريء والمذهل. يضيف طلاء PVD الأسود لمسة عصرية إلى المجموعة ، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يرغبون في الإدلاء ببيان بمجوهراتهم.