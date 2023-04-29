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إيلاف: يشهد الموسم الجديد عودة التدرجات اللونية العاكسة التي تشرق بألوان قوس القزح لتزين منصات الأزياء وإطلالات المشاهير والمؤثرين في عالم الموضة، حيث تتميز بلمسة عصرية وعملية تلائم كافة الإطلالات والأوقات والمناسبات.

وتبرز الأحذية الرياضية المزينة بلمسات لونية تحاكي ألوان قوس القزح كخيار مثالي يجمع بين الراحة والأناقة، حيث يمكن التألق بها مع الإطلالات الرسمية أو العملية.

وحرصت علامة Mallet London على مواكبة هذا الاتجاه من خلال تشكيلتها الأخيرة من الأحذية، بما فيها حذاء Southgate وCyrus Gas وتصاميم Popham Gas Iridescent Slick Reflect Mesh.

حيث يتميز حذاء The Southgate Iridescent 2M Mesh بتصميم عصري وأنيق من مطاط نيوبرين المستدام معالجلد الأسود المطفي، بينما تضفي الحلقات اللامعة والمشبك الجانبي لمسة من الأناقة والفخامة على تصميم الحذاء.

ويبرز حذاء Cyrus Gas Iridescent 3M Mesh بتصميم عصري مع قماش شبكي عاكس باللون الفضي وشريط شبكي علىالفتحات الأمامية والخلفية. بينما يتألق حذاء Popham Gas Iridescent 3M Mesh بكعب خلفي بنقشة مونوجرام من الجلد الأسود اللامع مع لمسات الجلد الأسود المطفي ومواد عاكسة للضوء وقماش شبكي معاد تدويره، ليتيح خياراً مثالياً للارتقاء بأي إطلالة.