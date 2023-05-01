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إيلاف: فازت المؤثرة ومقدمة البرامج العراقيّة ديما الأسدي بجائزة أفضل مؤثرة موضة عربيّة للعام Arab Fashion Influencer of the Year أمس ضمن فعاليات حفل الـ EMIGALA في دبي.

ديما التي يتابعها أكثر من مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت خلال السنوات الأخيرة بحجز موقع متقدم لها ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم العربي، وعُرفت بحسها الأنيق وذوقها الرفيع في كل ما يتعلق بالموضة مما جعلها من أكثر الأسماء العربية تعاملاً مع أبرز المصميين وماركات الموضة والجمال العالميين.

وقد سارت ديما أمس على السّجادة الحمراء خلال حفل Emi Gala، بفستانٍ أسود تميّز بقصاته حول الخصر وتطعيمه بالريش الأسود حمل توقيع المصمّم اللبناني - العالمي رامي القاضي.

استلمت ديما جائزتها بحضور العديد من الشخصيات الفنية والاجتماعية وممثلين عن أعرق دور الموضة العالمية واهل الصحافة والإعلام. وأتت الجائزة كون ديما واحدة من أكثر النساء الملهمات في العالم العربي للكثير من الشابات، تميّزت بطريقة تأنّقها بآخر صيحات الموضة من الماركات العالمية والعربية خلال إطلالاتها اليوميّة المتجدّدة والراقية.

وقد عبّرت ديما خلال الحفل عن سعادتها بهذا التكريم بعد خمس سنوات من التعب و الإجتهاد و قدمت الجائزة لزوجها وعائلتها وإدارتها التي تُعنى بها شركة HUMANAGEMENT و كل متابعينها.