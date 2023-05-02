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إيلاف: أطلقت علامة روكساندا تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2023 وسط جناح "بلاك تشيبل" الخاص بمعارض سربنتين بدورتها الـ 21، من تصميم المبدع ثياستر جيتس، وبإلهامٍ من المشاعر التي تغمر الإنسان عند تأمل الموت.

ويعكس الظلام في تصميم الجناح التأملات الغامضة والسوداوية التي تراود البشر وكيف يتخطونها، مما جعله مساحة مثالية لعرض تشكيلة روكساندا المبتكرة ورحلتها في دمج واكتشاف التصاميم بإلهام من فترة العصور الوسطى.

وتستمد المصممة تصميم جميع قطع التشكيلة من الأزهار باعتبارها رمزاً معنوياً يسمو فوق تناقضات الحياة، فالأزهار تُقدّم كهدايا احتفالاً بالمواليد الجدد وفي الأعراس، حتى أنها تُوضع فوق القبور. وتضم التشكيلة الجديدة فساتين مزينة بشرائط سوداء تنساب بنعومة، حيث تجمع بين اللمسات الأنثوية والطابع المريب لتمنح إحساساً بالثقة والجدية في الوقت ذاته.

ويظهر في التشكيلة مجموعة مبتكرة من الأزياء التي تجمع بين مفهومي الظلام والنور بطريقة إبداعية ترمز للحماية والاحتواء، حيث تبرز القطع المميزة المصنوعة من التول والأقمشة المعاد تدويرها بتصاميم تجريدية مستوحاة من أشكال الأزهار تصيغ لوحة جديدة تجمع بين الحيوية والحرية.

وتستلهم العلامة تصاميم تشكيلتها الفريدة من الفنانة البصرية بيبيلوتي ريست، التي تشتهر باستخدام الألوان الجريئة وأسلوب الطباعة المؤثرة في مقاطع الفيديو التجريبية وأعمالها التركيبية، التي تكتشف وتستعرض من خلالها مفاهيم غير تقليدية متعلقة بالملامح الأنثوية، وذلك بحركات سريالية تجريدية ترمز للتحرر وتتخطى الصورة النمطية المرتبطة بالأنثى.



وتتألق التشكيلة بمجموعة مميزة من الفساتين الرقيقة من حرير الساتان بقصات مبتكرة عند الأطراف وأطوال مختلفة، مع ياقات بارزة وثنيات واضحة تمتّ خياطتها وصنعها يدوياً في استديو علامة روكساندا. وتتزين جميع تصاميم الفساتين بأقمشة الحرير والساتان اللامع مع الشرائط الأنيقة، إلى جانب قصات إضافية لزيادة حجم الفساتين باستخدام الأقمشة المعاد تدويرها من تشكيلات العلامة السابقة، مما يمنح إطلالة جذابة تتكامل مع أناقة السيدات. وتتميز الفساتين بالقصات البارزة مع فراغات أنيقة، كما تعكس حركة الأقمشة طابعاً من العفوية والتألق.

وتتكامل تصاميم التشكيلة مع أساليب الخياطة اليدوية والملابس الخارجية المزينة بطبعات حيوية، وتزيينات من الكشمير الرقيق مع الحواشي باللون الأسود التي تتناغم بانسجام تام مع حركات الجسم في إشارة إلى القوة والعفوية المطلقة. وتظهر الجيوب البارزة والحواشي المنثنية لتضفي لمسات أنيقة بطابع ذكوري يجمع بين العملية والفخامة.

وتبرز القبعات المستوحاة من الطابع التجريدي من تصميم نويل ستيوارت بين أجمل قطع التشكيلة، إلى جانب أحذية أكيوبنكشر المصنوعة يدوياً من جلد النابا الناعم بألوان حيوية تميّز علامة روكساندا.

الألوان

أسود، برتقالي، أحمر فاقع، مرجاني، أحمر قرمزي، أصفر فاتح، تدرجات الأبيض، أخضر داكن، وردي فاقع، عاجي مخطط، أخضر فاتح، أزرق داكن، أرجواني ساطع، مزيج الأبيض والأسود، رمادي مائل إلى البيج، وردي، رمادي مائل إلى الأزرق، أصفر فاقع، ألوان زاهية.

الأقمشة:

حرير القطن المخطط، قماش تافيتا الناعم المضغوط بطبعات مميزة، الجاكارد، صوف خفيف الوزن، كتان، قطن عضوي مستدام، أورجانزا/حرير الساتان، بوليستر معاد تدويره، تافيتا، حرير الساتان اللامع

