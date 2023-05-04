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إيلاف: طرحت MINI الجيل التالي من عائلة MINI مع ميني كوبر الكهربائية. الإصدار الجديد ثلاثي الأبواب من MINI متوفر بمستويين من الطاقة ويضع تعريفاً جديداً لمتعة قيادة المركبات الكهربائية في المستقبل.

تتمتّع السيارة بمحرّك رشيق وبارع، وترمز ميني كوبر الكهربائية إلى التنقل المستقبلي المتميز الخالي من الانبعاثات.

تمّ إطلاق MINI Cooper SE في الأصل عام 2020، وقد شهدت زيادةً في المبيعات قدرها 25.5% عام 2022 لتصبح أكثر طرازات MINI شعبيةً مع مبيع أكثر من 43,000 وحدة من MINI الخالية من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنّ واحدة من أصل خمس سيارات ميني على الطريق الآن تعمل بالكهرباء. وقد انعكس النجاح الذي تستمر MINI في تحقيقه في الذكرى السنوية لإنتاج السيارة رقم مليون من MINI وهو طراز الجيل الرابع الحالي المجهّز بثلاثة أبواب، وقد تمّ تسليم تلك السيارة الكهربائية بالكامل في كندا.

شعور قيادة سيارات الكارت بالطاقة الكهربائية مع أقصى عزم منذ لحظة الانطلاق

في عائلة MINI الجديدة، يبلغ عزم الدوران أقصاه منذ البداية في كل من MINI Cooper E مع 135 كيلوواط وMINI Cooper SE مع 160 كيلوواط. وتتسارع السيارة بدون أيّ تباطؤ وبدون أيّ تأخّر عند تغيير السرعات. وقد تمّ تجهيز ميني كوبر الكهربائية ببطارية ليثيوم أيون عالية الجهد في أرضيتها لضمان ثباتها على الطريق وتوزيع الوزن بشكل مثالي مما يعزّز أيضاً رشاقة السيارة الفطرية. وبهذه الطريقة تعيد MINI تعريف شعور قيادة سيارات الكارت الذي تقدّمه العلامة مما يساهم دوماً في ترسيخ مفهوم متعة القيادة في المدن الذي لطالما اشتهرت به MINI منذ أكثر من 60 سنة.

ولطالما استطاعت MINI من الاستفادة من خبرة مجموعة BMW في التطوير من أجل تحقيق ديناميكيات قيادة متقدّمة في ميني كوبر الكهربائية الجديدة. وتتمتّع هذه السيارة بمكانة راسخة جداً في إرث العلامة منذ إطلاق الجيل الأوّل بعد إعادة تجديدها عام 2002 بثلاثة أبواب وصولاً إلى طراز الجيل الخامس. ويعكس التطوّر المستمر في مجالات عديدة مثل التكنولوجيا والكفاءة وإيصال الطاقة التعامل بحرص شديد مع هذا الطراز الشهير المتجذّر في إرث العلامة والذي يعيد اليوم مرّة جديدة رفع معايير متعة القيادة.

نطاق محسن مع أقصى قدر من المرونة

تبلغ سعة البطارية في سيارة MINI Cooper E 40.7 كيلوواط في الساعة، بينما تبلغ سعة البطارية في MINI Cooper SE 54.2 كيلوواط في الساعة. وذلك يمنح الطرازين الجديدين نطاقاً متوقعاً يتراوح بين 300 و400 كيلومتر، وبالتالي يوسّع نطاق الرحلات ضمن المدينة وخارجها بشكل ملحوظ.

من خلال مفهوم المساحة الذي تشتهر به MINI، تتّسم MINI Cooper Electric بأقصى درجات المرونة. ويوفر التصميم الداخلي إمكانات استخدام متنوّعة، كما يمكن توسيع حجم الصندوق ليضم أربعة مقاعد.

وبالإضافة إلى MINI Countryman التي سيتمّ إنتاجها في مصنع مجموعة BMW في لايبزيغ في نوفمبر 2023، باتت MINI Cooper Electricميني كوبر الكهربائية جاهزةً للانطلاق مبشّرةً بمستقبل كهربائي بالكامل لـMINI. واعتباراً من عام 2024، ستنضمّ MINI Aceman إلى هذا الاتّجاه الكهربائي.

