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إيلاف: تدفع دار بوغوصيان حدود تصميم المجوهرات الراقية باستمرار من خلال ابتكار قطع مرحة وفريدة من نوعها بكلّ ما للكلمة من معنى. تأسست الدار من قبل عائلة بوغوصيان في عام 2008 ، ومنذ ذلك الحين رسخت مكانتها كشركة رائدة في عالم المجوهرات الفاخرة، مع سمعة طيبة في الابتكار والإبداع.

تقع بوغوصيان في جنيف بسويسرا ، وهي تستوحي من تاريخ المدينة الغني في صناعة الساعات وتصميم المجوهرات، مع دمج الذوق الحديث والمعاصر. يتم تحديد أسلوب توقيع العلامة التجارية من خلال التباين بين العناصر التقليدية وغير التقليدية، مما ينتج عنه قطع خالدة وجريئة في نفس الوقت.

واحدة من أشهر مجموعات بوغوصيان هي "مبتكرات غير متطابقة"، والتي تضم قطعًا هي نتاج ابتكار الدار والأحجار الرائعة المختارة. يتم إقران هذه القطع لتكمل بعضها البعض بشكل مثالي ، مما يخلق تباينًا متناغمًا فريدًا حقًا.

زوج من الأقراط من المحار الطبيعي والروبليت، مرصّع بالماس

تباين لوني مرح يجسّده زوج الأقراط هذا بين المحار الطبيعي والروبيليت المنحوتين بشكل قطرتين بيضاويتين. ويبرز التعارض في المواد والذي يقوم بدور هام أيضاً لإظهار لمعان اللّؤلؤ الطبيعي النقيّ، وتألّق الروبليت النابض بالحياة.

كلّ من القرطين معلّق بواسطة أحجر ماسي على شكل معيّن.

من الذهب الأبيض والوردي عيار 18 قيراطاً



زوج من أقراط "Kissing" مرصّع بالماس والمورغانيت والزبرجد

تتراقص انعكاسات ألوان الباستيل المبهجة بين المورجانيت والزبرجد والماس في زوج الأقراط المميّز هذا حيث تمّ تثبيت ماستين ممن قطع الإجاص فوق المورجانيت والزبرجد من القطع نفسه، وذلك باستخدام تقنية "Kissing" المبتكرة.

من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً



يجسّد هذا الزوج من الأقراط عنصر الماء من ضمن العناصر الأربعة في مجموعة Kissing

يشيد خطّ الشعاب المرجانية بالكائنات الحيّة الرائعة التي تزدهر في قاع البحر، مخفية عن الأنظار مثل الأحجار الكريمة المكنونة داخل الأرض. حيث تستحضر تباينات الألوان الجريئة في الأذهان الأشكال الفاتنة للحياة تحت الماء.