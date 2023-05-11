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إيلاف: أعلنت علامة Jacquie Aiche للمجوهرات الفاخرة، عن تعاونها للمرة الثالثة مع TIMEX لإطلاق تشكيلة The Sweet Romance الجديدة، التي تجمع خبرة Timex العريقة وحرفيتها العالية في صناعة الساعات الفاخرة مع التصاميم البديعة من Jacquie Aiche.

وتتضمن التشكيلة نموذجين من تصاميم الساعات الراقية، يتميز كل منهما بطابعه الخاص وألقه الفريد، للاحتفاء بأسمى المشاعر التي تغمر القلوب بدءاً من الشغف واللطافة والتواصل ووصولاً إلى الحب. وتتزين الساعات في منتصفها بتصميم "Jacquie Aiche" الشهير على شكل عين، الذي يمثل مصدر قوة عاطفية لا محدودة وعاملاً أساسياً للحصول على إطلالة أنيقة.

وتسعى "Jacquie Aiche" من خلال تشكيلتها الجديدة إلى تأكيد أهمية المشاعر الإيجابية والمبهجة لدى الأشخاص. وتعليقاً على هذا التعاون، قالت جاكي آيش: "نرى الحياة احتفالاً نابضاً بالمشاعر والطاقة الإيجابية، لذلك نسعى إلى مشاركة مشاعر الحب والسعادة مع الجميع".

وبدوره، قال جورجيو جالي، الرئيس التنفيذي الإبداعي لمجموعة Timex: "يسرنا أن نتعاون من جديد مع Jacquie Aiche لنواصل الجمع بين الفخامة والحيوية هذا العام، حيث نقدم تصاميماً جديدة تتألق بتفاصيلها الدقيقة وتمنح شعوراً غامراً بالرضا والسعادة".

ويتميز نموذج "Legacy Lapis Tribe Eye Heart" بميناء من اللازورد ومؤشرات من الكريستال النمساوي، حيث يسهم حجر اللازورد في تعزيز القدرة على التواصل مع الآخرين وتصفية الذهن، في حين يمنح لونه الأزرق الداكن لمسة مميزة لمختلف الإطلالات الواثقة واللطيفة.

وبدوره يتألق نموذج "Legacy Goldstone Tribe Eye Heart" بميناء من حجر النجوم ومؤشرات مصنوعة من الكريستال النمساوي. ويجسّد حجر النجوم جمال السماء المتلألئة والقوة العلاجية لعنصر النحاس، كما يشكل رمزاً للطاقة الإيجابية والثروة ويمنح شعوراً بالثقة والتفاؤل والقوة النفسية.

