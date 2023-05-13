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إيلاف: يكتسب لبّ الشوفان شهرة واسعة في عالم العناية بالبشرة بفضل عناصره الغذائية التي تعود بالمنفعة على صحة البشرة. ويُستخلص العنصر الفعال من نبات الشوفان لغناه بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والفيتامينات، إضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات التي تساهم في تهدئة البشرة والحدّ من حالات التهيج والالتهاب، مما يجعله خياراً مثالياً للبشرة الحساسة.

وتستخدم علامة Peacefull لبّ الشوفان في مستحضر Oil-Like Essence، من خلال استخلاص الخصائص المفيدة للعنصر الفريد، واستخدامها لإضفاء إشراقة لا مثيل لها على البشرة ومساعدتها على امتصاص المستحضرات الأخرى.

