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إيلاف: أصبحت أنماط الأزياء والأحذية للجنسين عصرية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، ولم يعد من غير المألوف رؤية مجموعات وخطوط ملابس محايدة بين الجنسين يتم تقديمها من قبل مصممي الأزياء والعلامات التجارية. ومع ذلك، فإن فكرة الموضة للجنسين ليست جديدة.

لقد كانت موجودة منذ عقود، لكنها اكتسبت المزيد من الزخم في السنوات الأخيرة، بفضل القبول المتزايد للسيولة بين الجنسين والرغبة في مزيد من الشمولية في الموضة.

كان المصمم الياباني يوجي ياماموتو أحد رواد الموضة للجنسين، والذي قدم خط الملابس المحايد للجنسين في أوائل الثمانينيات.

تحدت تصميمات Yamamoto المفاهيم التقليدية للرجولة والأنوثة ومهدت الطريق للمصممين الآخرين ليحذوا حذوها. شخصية رئيسية أخرى في الترويج للأزياء للجنسين كان المصمم الأميركي ريك أوينز ، الذي قدم خط الملابس المحايد جنسانيًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

اليوم، تبنى العديد من مصممي الأزياء والعلامات التجارية الاتجاه للجنسين، مدركين إمكانية الاستفادة من جمهور أوسع وتلبية قاعدة عملاء أكثر تنوعًا. مع تقديم حذاء رياضي جديد للجنسين من Ferragamo ، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من العلامات التجارية تحذو حذوها وتستمر في دفع حدود المعايير التقليدية بين الجنسين في الموضة.