إيلاف: مهما كانت وجهتكم أو طبيعة رحلتكم، فإن حرية الاستكشاف تفتح عالماً من التجارب التي لا تُنسى. واحتفالاً بروح السفر الجديدة، قامت "مون بلان" بتحديث تشكيلتها من حقائب السفر #MY4810 بمجموعة مختارة من الألوان الموسمية الجديدة، والتي تتوفر بأحجام متعددة لتعزيز خيارات الاستخدام والتصميم.

وتستلهم خيارات الألوان الجديدة من أحدث تشكيلات الدار الجلدية لخريف وشتاء 2023. وتتوفر ألوان الرمادي والأخضر الداكن وأزرق الأوتانيو – بثلاثة أحجام لحقائب المقصورة: مدمج، قياسي، وحقيبة بجيب. بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر اللون الرمادي أيضاً لحقائب السفر المتوسطة بعجلات.

وتمتاز تشكيلة حقائب مون بلان #4810 المحدثة بمظهرها العفوي والجذّاب في آن، وهي من المستلزمات الموثوقة والضرورية لأي مسافر عصري أو مغامر جريء.

ويأتي الهيكل الخارجي المصنوع من البولي كربونات بتصميم مبطن على سطح لامع مميز، مع نسخة أكبر من شعار "مون بلان".

كما أن العجلات الكروية التي تدور بهدوء بزاوية 360 درجة، ومقبض التمديد الجلدي القابل للتعديل بوصلات متعددة، تجعل الحركة والتنقل أمراً عملياً ومريحاً للغاية.

ومن الداخل، تشتمل الحقيبة على جزء تخزين داخلي مبطن بالأسود مع جيوب عملية مقسمة بسحّاب لتنسيق وترتيب كافة المستلزمات والحفاظ عليها. ويمكن تخصيص كل حقيبة بعجلات بشارة للحقيبة وثلاث شارات للأسماء متوفرة بالألوان الأسود والأزرق والأحمر.

