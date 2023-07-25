إيلاف: إنطلقت حقيبة "Pasticcino" من "Max Mara" في جولة ساحرة حول العالم، آسرة عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم.

هذه المرة ، تجد نفسها في أرض فرنسا الساحرة، حيث تستمر في الإبهار بتصميمها الرائع والحرفية التي لا مثيل لها.

إن حقيبة "Pasticcino Bag Hommage à la France" الجديدة هي شهادة على الإرث الحرفي الغني للبلاد ، وتكريمًا لتقاليدها التي تعود إلى قرون في أعمال الدانتيل والسيراميك.

التاريخ وراء تصميم حقيبة Pasticcino غارق في الأناقة والصقل. مستوحاة من فن الدانتيل الرقيق ، هذه الأعجوبة المصغرة تدمج الدانتيل اللطيف في تصميمها ، لتظهر الجمال المعقد لهذه الحرفة العريقة. تم نسج دانتيل Guipure الفاخر ، المشهور بفخامة وتطوره ، بدقة بواسطة Master Dentellier André Laude. بفضل نسب رائعة يعود تاريخها إلى عام 1850 ، يعتبر لود متخصصًا راقياً مرموقًا ، وقد تميزت خبرته في نسج هذه المادة النبيلة بمدارج كبرى بيوت الأزياء العالمية.

كل حقيبة Pasticcino Bag Tribute لفرنسا هي عمل مليء بالحب وقصيدة للحرفية. تم تشطيب الدانتيل الرقيق يدويًا بعناية ، مما يضمن أن كل حقيبة تمتلك لمسة فريدة من الأناقة والتفرد. والنتيجة هي مزيج لا تشوبه شائبة من التصميم المعاصر والفن التقليدي.

من السمات البارزة لحقيبة Pasticcino المشبك الذي يُظهر التزام العلامة التجارية بالابتكار. في هذه النسخة المستوحاة من فرنسا ، أعيد تصور البولينغ المميزين للمشبك في السيراميك المطلي بالمينا. يضيف هذا الاختيار من المواد لمسة من الرقي ويشيد بخبرة البلاد الرائعة في السيراميك. تضفي الكرات المصنوعة من السيراميك ، المصنوعة يدويًا بدقة ، تباينًا دقيقًا مع الدانتيل وترفع من جمالية الحقيبة بشكل عام.

مع حقيبة Pasticcino تحية لفرنسا ، تدعونا Max Mara للاستمتاع بجمال الفن والتراث الفرنسيين. يحتفل هذا المشروع الحصري الموسمي بالإرث الغني للبلاد في أعمال الدانتيل والسيراميك ، مما يوفر مزيجًا من التقاليد والتصميم المعاصر. إنها شهادة على الجاذبية الدائمة للتميز الحرفي وتفاني العلامة التجارية في إنشاء قطع خالدة تتجاوز الاتجاهات.