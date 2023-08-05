إيلاف: يعود مصمّمو مشروع 100 براند سعودي التابع لهيئة الأزياء السعودية إلى المشاركة في المعرض العالمي "وايت ميلانو"، أحد أكثر الأحداث المنتظرة بشغف في أسبوع الموضة في ميلانو، بعد الإثارة القوية التي أحدثتها مشاركتهم في نسخة العام الماضي للمعرض.



سيتم تنظيم صالات عرض في منطقة مخصّصة لاستعراض تصاميم وإبداعات المصمّمين السعوديين في السوق العالمية، وذلك ضمن المناطق الخمسة الخاصة في المعرض العالمي خلال في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر المقبل.



"وايت ميلانو" هو المعرض العالمي الأول في العالم للأزياء النسائية، ويقع في قلب حي تورتانا للأزياء في ميلانو. يُعرف هذا الحدث بأنه أهم منصة إطلاق لعلامات الأزياء المشهورة حالياً، وهو يربط بين كبار مشتري علامات الأزياء العالميين وتجار التجزئة ووسائل الإعلام مع المصممين الناشئين الملهمين.



تستعرض "المنطقة الخاصة" للمواهب السعودية لعرض ضخم من المصممين الذين يستعدون لاستعراض أحدث تصاميمهم ومجموعاتهم من الأزياء النسائية والإكسسوارات والمجوهرات.



ترتكز فكرة برنامج 100 براند سعودي على تمكين المصمّمين السعوديين من تطوير أعمالهم في مجال صناعة الأزياء الفاخرة والمجوهرات لبناء علاماتهم الخاصة وتزويدهم بأفضل الأدوات والمهارات اللازمة للنجاح في الأسواق المحلية والعالمية.



تعمل المبادرة بالفعل على تطوير مصمّمي الأزياء من خلال البرامج وورش العمل وجلسات الإرشاد الفردية والتطوير المهني التي يقدمها قادة الصناعة والخبراء، وتقدم الإرشادات والفرص الحقيقية للنجاح والوصول إلى مكانتهم المرموقة المستحقة عبر المشاركة في الأحداث العالمية التي تقام في أسابيع الموضة في نيويورك وباريس وميلانو.



يغطي البرنامج الإرشادي المتخصّص في صناعة الأزياء عشر فئات مختلفة وهي: الملابس الجاهزة، والتقليدية، والمستوحاة من مفاهيم عالمية، والاستثنائية، والديمي كوتور، وفساتين الأعراس، والحقائب، والمجوهرات، وسيتم هذا العام إدراج فئة العطور والأحذية. ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من المصممين المبدعين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و70 - وتحظى المشاركة النسائية بمعدل 85٪، من بين هذه المواهب من تلقّى تعليمه في أفضل مدارس تصميم الأزياء العالمية وبعضهم من عمل على التدريب الذاتي.



وتعليقاً على الأثر الذي يضفيه معرض "وايت ميلانو"، قال بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية:



"نحن فخورون جداً بالإبداع والنجاح الذي نشهده من المصمّمين السعوديين وكيف يواصلون في إبهار الجماهير على الصعيد العالمي من خلال تصاميمهم الأصلية والمبتكرة.



"إن مشهد الأزياء السعودي لا مثيل له ولن يتكرر. فهو يحتفي بالإرث الثقافي السعودي - ويستمد تاريخه من الحرفيين الموهوبين والحرفية المتطورة - إلى جانب الشغف نحو الابتكار والإبداع المستمر في الأزياء الفاخرة والمعاصرة والهوت كوتور.



"إن دعم المصممين السعوديين للوصول إلى الأسواق العالمية والعروض أمام المشترين المؤثرين وصناع القرار أمر مهم لتعزيز حضورهم العالمي. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركاء وجهات داعمة جديدة من جميع أنحاء العالم في نسخة هذا العام من المعرض".



وتابعت بريندا بيلي، الرئيس التنفيذي لمعرض "وايت ميلانو": "نتطلع إلى الترحيب بالمصمّمين السعوديين الموهوبين في معرض "وايت ميلانو" خلال أسبوع الموضة في ميلانو للسنة الثانية على التوالي. وأود أن أعبر عن مدى اهتمام مجتمع عالم الأزياء الموضة وأعجابه بالدمج بين العناصر التقليدية والابتكار في التصاميم التي يقدمها المصمّمين السعوديين، ويشرّفنا أن نوفر للمواهب المبدعة منصة للتواصل مع الإعلام ووكلاء التسويق من بعض أهم العلامات والمتاجر الكبرى حول العالم.



"تدعم وزارة الثقافة وهيئة الأزياء السعودية المصمّمين الخرّيجين من برنامج 100 براند سعودي للوصول إلى العالمية على نحو مستمر ومستدام، ومدينة ميلانو هي حقاً المنصة العالمية المثالية لاستعراض أبرز التصاميم والابتكارات."



سيعود معرض "وايت ميلانو" في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2023 مع العديد من المبادرات الجارية في منطقة تورتونا للأزياء في إيطاليا عبر العديد من المواقع بما في ذلك ميلان فيا تورتونا 27-54-31.



تم إطلاق معرض "وايت ميلانو" في عام 2002، ويقام أربع مرات في السنة خلال أسبوع الموضة في ميلانو، ويستعرض كل عام حوالي 1000 مجموعة، ويستقبل في كل إصدار أكثر من 20,000 زائر من جميع أنحاء العالم.

