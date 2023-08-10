إيلاف: أطلقت علامة جوانا أورتيز تشكيلة "ساوث بيتش" الجديدة المخصصة لموسم العطلات الصيفية 2023. وتتمحور التشكيلة حول الأجواء الصيفية المميزة في شواطئ ميامي، فتتألق بتصاميم حيوية وألوانٍ مشرقة وناعمة، لتعكس الحرفية العالية للعلامة وتجسد ألق العطلات الصيفية الشاطئية.



وتحتفي التشكيلة الجديدة بموسم العطلات لما قبل الخريف، كما تستمد إلهامها من الفترة الذهبية للتصاميم الغجرية في تسعينيات القرن الماضي. وتقدم مجموعة واسعة من ملابس السباحة والأزياء الجاهزة وقطع الإكسسوارات الأنيقة، التي تناسب مختلف الأوقات والمناسبات وتمثّل خياراً مثالياً للتألق بإطلالة جذابة خلال العطلة الصيفية.



وتأتي قطع التشكيلة بمجموعة ألوان مميزة تجمع بين تدرجات فن الآرت ديكو الخلابة في شواطئ ميامي، والألوان الترابية الكلاسيكية التي تشتهر بها إبداعات العلامة. وتتنوع ألوان التشكيلة بين تدرجات الأزرق المائي والأبيض والوردي التي تضفي طابعاً تقليدياً على التصاميم العصرية للقطع، فتعكس ألق الأجواء الشاطئية، وتتناغم في الوقت نفسه مع الألوان الترابية المميزة للعلامة.

