إيلاف: كشفت "مون بلان" عن إصدار جديد كلياً لساعة "ستار ليجاسي نيكولا ريوسيك كرونوغراف" من الطراز التاريخي الذي بدأ استخدامه لأول مرة كأداة لضبط الوقت على مضمار سباقات الخيل الشهير "شان دو مارس" في باريس عام 1821، واستمر بعدها في كونه ساعة مرغوبة من قبل هواة جمع المقتنيات الفاخرة حول العالم. ويحمل كرونوغراف منطقة الخليج العربي، الذي يقتصر على 50 ساعة فقط، سماتٍ مميزة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تلقى الروح الملهمة والإرث الغني لسباقات الخيل وعالم الساعات الفاخرة على حد سواء، كل اعتزاز وتقدير لدى أهل المنطقة.

وتُعد المجموعة الحصرية هذه استكمالاً جميلاً لساعة كرونوغراف "التحبير" الشهيرة التي أبدعتها الدار، وشهدت تحديثاً في العام 2022 بحجم علبة جديد قياسه 43 ملم، ويتم تقديمه الآن في هذا التصميم المعاصر للغاية في علبة من الفولاذ الصلب بطلاء أسود اللون من الكربون الشبيه بالألماس، وقرص ميناء من طبقات الأنثراسيت، ولمسات راقية من اللون الأخضر الداكن.

تجمع الساعة بين اللمسات النهائية المتنوعة والأسطح مختلفة الملمس التي تتلاعب بالضوء، وتتميز بلوح ذي نقش رسومي بنمط Clous de Paris من الأنثراسيت، مع أقراص فرعية إضافية من الأنثراسيت تبرُز بتشطيبها الشبيه بأشعة الشمس. وتم قطع مؤشرات الساعات والدقائق وعدادات الوقت الثلاثة بالليزر، للكشف عن اللمسات النهائية السوداء أسفلها، في حين تمت معالجة حافة قرص الميناء بالصقل الحريري لإبراز التباين.

وتشير اللمسات الخضراء في هذا الطراز إلى اللون الأخضر الموجود في أعلام معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يُعتبر لوناً متجذراً في تاريخ المنطقة وثقافتها ودينها، ويرمز إلى الوحدة والحرية والأمل. وتم تصميم المؤشرات المزدوجة المشطوفة، والعقرب المهيكل الخاص بالمنطقة الزمنية الثانية، والبراغي، ومؤشرَي النهار والليل، باللون الأخضر، إضافة إلى السوار المصنوع من جلد التمساح واللمعان الذي يظهر على عقربي الساعات والدقائق عند غروب الشمس.

ويتميز الإصدار المحدود "لمنطقة الخليج العربي من هذه الساعة، بكونه أول ساعة من نيكولا ريوسيك تأتي بأرقام عربية على عدادات الكرونوغراف والتاريخ، ما يُضفي عليها مزيداً من الجاذبية الجمالية والقيمة الثقافية، ويعزز تفرّد الساعة والإقبال على اقتنائها.

وتعمل ساعة "مون بلان ستار ليجاسي نيكولا ريوسيك كرونوغراف جي سي سي ليميتد إديشن" بالآلية حركة الكرونوغراف ذاتية التعبئة MB R200 بضاغط أحادي، والتي تعتبر أول آلية حركة من ابتكار الدار. وتم تصميم الكرونوغراف للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة التقنية والصورة الجمالية، مع عجلة عمودية تتحكم في آلية عمل الضاغط الأحادي.

ويتم التوصيل بين مجموعة التروس وعجلات الكرونوغراف والفصل بينها بالتناوب، باستخدام قابض قرصي عمودي يعمل دون أي تآكل، ما يضمن تحسين تشغيل الكرونوغراف. وتمنع هذه الآلية أقراص قياس الوقت المنقضي من القفز عند تشغيل الكرونوغراف. وقد ثُبت الضاغط الأحادي عند موضع الساعة 8، بحيث يمكن لإبهام مرتدي الساعة تشغيله بسهولة.

وكذلك، تُعد آلية إعادة الضبط السريع لمؤشرات الساعة والتاريخ سهلة وعملية للمسافرين الذين يتنقلون بين المناطق الزمنية؛ إذ يمكن إعادة ضبط هذه المؤشرات إما في اتجاه عقارب الساعة أو بعكس اتجاه عقارب الساعة، من دون تحريك عقرب الدقائق من مكانه.

ويتم تنظيم المعدل باستخدام عجلة توازن كبيرة بقطر 10 ملم تأتي ببراغي تثبيت، وتتأرجح بانتظام بفضل ارتفاع عزم القصور الذاتي البالغ 12 ملغم سم²، وترددها البالغ 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هيرتز). كما يتم تعزيز المعدل المستقر من خلال برميلين يوفران احتياطي طاقة قدره 72 ساعة، فيما يأتي جسر التوازن بتصميم مفتوح ليضمن تحديد موضع المذبذب بدقة، لاكتساب مقاومة مثالية للصدمات.

وتأتي ساعة "مون بلان ستار ليجاسي نيكولا ريوسيك كرونوغراف جي سي سي ليميتد إديشن" مع سوارين قابلين للتبديل، أحدهما مصنوع من جلد التمساح باللون الأخضر، والآخر من نسيج الأنثراسيت بزخارف بنمط ترصيع باريس، وستُباع حصرياً في متاجر "مون بلان" بجميع أنحاء المنطقة.

