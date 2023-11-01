إيلاف: تقدم شركة أوديمار بيغه السويسرية المُصنّعة للساعات الفاخرة نسختين جديدتين بإصدار محدود، مُرصعتَين بالكامل، من طراز رويال أوك "جمبو" عالية النحافة - Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin بقياس 39 مم. صُنِعَت الساعة الأولى من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا وتزدان بـ 1528 ماسة مقطوعة على طراز بريليانت، أما الساعة الثانية فتجمعُ بين الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا والسافير الأصفر المقطوع على طراز بريليانت. تعمل كلتا الساعتين بالحركة الأوتوماتيكية - كاليبر 7121، وهي أحدث حركة من نوعها فائقة النحافة قام المصنعُ بتطويرها وتم الكشف عنها في العام 2022 بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لساعة رويال أوك.تَوَهُّجُ الترصيع الكامل

تمثلُ هاتان الساعتان ارتقاءً لطراز رويال أوك "جمبو" إكسترا-ثين الذي تم الكشف عنه في العام 2018.

الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مرصوفة بـ 1528 ماسة قطع بريليانت بوزنٍ إجمالي: حوالي 8.3 قيراط، يزدان بها كلٌّ من الهيكل والطوق والميناء والسوار. يمكن العثور على الترصيع نفسه في الساعة المصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، ولكن هذه المرة، الساعة مغطاة بالكامل بالسافير الأصفر، بوزنٍ إجمالي: حوالي 10.4 قيراط. لقد اختار حرفيّو المصنع القطع على طراز بريليانت حصريًا، مما يُضفي على هذين النموذجين تجانسًا مثاليًا. تعتبر الساعتان أيضًا تجسيدًا لـ "نهرٍ" ، في عالم المجوهرات الراقية، يتدفق بسلاسة عبر الساعة بأكملها. اختيرَ كل حجر كريم وتم قطعهُ بعناية لتلبية أعلى معايير أوديمار بيغه من حيث النقاء والقطع واللون، كما تعزز لمعان الماس والسافير من خلال الحواف المشطوفة والمصقولة صقلاً عاكساً، والتي تُبرِزُ حدود الطوق والهيكل وكل حلقة من حلقات السوار.

ميناءٌ مفعمٌ بالضياء

يعرضُ الميناءان الذهبيان فروقاتٍ لونيةٍ دقيقةٍ بارعة، حيث يعكس 422 حجراً الضوء عن الطوق وعلامات الساعة المُثبتة على الميناء والعقارب المصنوعة جميعاً من الذهب، فينبثقُ عن ذلك تبايُنات مُضيئةٌ لامعة، وبالنتيجة ينشأ تلاعبٌ ضوئي يُعزز من مقروئية عقربَي الساعات والدقائق، بينما تمت طباعة توقيع أوديمار بيغه بالاسم الكامل "Audemars Piguet" وبالأحرف الأولى "AP" بشكلٍ رصين على الزجاجة المصنوعة من الكريستال السافيري. تمت مطابقة خلفية نافذة التاريخ الواقعة عن موضع الساعة 3 بشكلٍ خاص مع لون الساعة، إما لون الذهب الأبيض أو لون الذهب الأصفر، والأمر نفسه ينطبق على الوزن المتأرجح الذي يقوم بالتعبئة الأوتوماتيكية والمصنوع من الذهب الوردي عيار 22 قيراط والمرئي من خلال خلفية الهيكل، حيث يكون إما بلون الروديوم، أو مطلي بالذهب الأصفر.

الحركة – كاليبر 7121، عالية النحافة،

يتم تشغيل الطرازين الجديدين بواسطة الحركة - كاليبر 7121 التي تُشير إلى الساعات والدقائق والتاريخ. لقد تم تصوُّر وتصميم هذه الحركة الأوتوماتيكية خصيصاً لهيكل "جمبو" عالي النحافة دون أيّ مساومة على جودة عملها. قام المهندسون وصانعو الساعات لدى أوديمار بيغه بإنتاج هذه الحركة التي لا تتجاوز سماكتها 3.2 مم، ومن الجدير بالذكر أن تطوير هذه الحركة استغرق خمس سنوات، وقد زُوِّدَت بطاقةٍ أعلى من تلك التي تتمتع بها سابقتها (الحركة – كاليبر 2121) وذلك بفضل تشكيلها الإنشائي الجديد الذي يتضمن خزان طاقة (حيث النابض الرئيسي) أكبر يوّلد طاقةً أعلى ويجعلها أكثر دقةً. تماشياً مع تقاليد صناعة الساعات الفاخرة، تزدان الحركة - كاليبر 7121 بزخارف مرموقة مشغولة يدويًا مثل كوت دو جنيف، والصقل الساتاني الخطي والدائري، بالإضافة إلى تزيين الدوائر المتداخلة، ومن الممكن الاستمتاع بمشاهدة هذه الزخارف من خلال خلفية الهيكل المصنوعة من الكريستال السافيري الشفاف.

يتوفر هذان الإصداران الجديدان من ساعة رويال أوك "جمبو" إكسترا-ثين، المرصعان بالكامل، حصرياً في متاجر أوديمار بيغه.