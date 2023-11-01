إيلاف: أطلق مزين الشعر المبدع جو رعد أحدث تصاميمه الفنية لتسريحات شعر المرأة لموسم خريف وشتاء 2023/- 2024، لتناسبها في كل مناسباتها.

واختار الانسجام بين القديم والحديث، ليقدم موضة عصرية تتأقلم مع حاضر الحياة لكل فتاة وسيدة للمناسبات المختلفة.

وهو يحيط المرأة بكل اهتمام في كل فروعه التي أسسها منذ أكثر من عشرين عاماً وآخرها في مدينة الرياض، وبات صاحب فكرة وماركة لوصلات الشعر الخاصة به، التي تمتزج جمالاً في الكثير من تصاميمه.

واختار جو رعد اندماج الألوان كأنه فنان رسام يخط لوحة تشكيلية يستقي شكلها من المناسبة، حيث يسهّل حياة المرأة في كل الأوقات، يحملها جمالاً هادئاً في مشهد يضج حياةً.

يعتمد المزين جو رعد في مجموعته على صور تساهم في خصوصية المرأة على مر العصور. فقد استوحاها من عالم الفراشات التي تزين الحياة برقتها ورونقها، فجاءت تصاميمه متناسقة الألوان بأشكال عصرية استقطب فكرتها من حقبة الستينات التي تعتبر أجمل موسم بكل المقاييس، طوّرها لتكون زينة تاجية لكل امرأة تزيدها جمالاً.

اهتم جو بتصاميمه للعروس التي لها دور نثر الفرح في كل الأوقات، مهما كانت صعبة أو جيدة، تبقى العروس مصدر فرح وجمال، لذا أعطاها جو لمسات خاصة تناسبها، فجاء امتزاج الألوان مطعّماً بذوق الماضي مع موضة العصر الحالي، ولم ينس التنسيق المناسب ما بين التسريحة والمكياج والفستان، لتكون اطلالتها متكاملة.

أما الكلاسيكية التي استوحاها المبدع جو رعد من حقبة الستينات خصوصاً في الريترو، فجاء برومانسية لامعة تظهر نعومة المرأة وجرأتها في الوقت نفسه.

