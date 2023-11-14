إيلاف: كشفت لاكوست عن مجموعة كبسولات مع نجمة التنس فينوس ويليامز، التي أصبحت سفيرة العلامة التجارية الفرنسية للملابس الرياضية منذ عام 2022.

تم إطلاق Lacoste x EleVen by Venus في 8 نوفمبر ويدمج جماليات Lacoste مع العلامة التجارية للملابس الرياضية العصرية من Williams EleVen by Venus Williams لتقديم مجموعة نمط حياة نسائية تضم بدلات رياضية وتنورات تنس وسترات محبوكة وملابس للخروج.

وتعليقًا على التعاون، قال ويليامز في بيان: “في EleVen، مهمتنا هي إلهام النساء للشعور بالثقة ومساعدتهن على تحقيق أهدافهن، حتى يتمكن من أن يصبحن أفضل الإصدارات من أنفسهن في جميع مجالات حياتهن.

"يجسد هذا التعاون مع لاكوست نفس الروح. لقد كان شرفًا لي العمل مع فريقهم لتصميم مجموعة لا تعكس التزام EleVen بتمكين المرأة فحسب، بل تشيد أيضًا بتاريخ وتراث لاكوست الغني.

استغرق إعداد المجموعة المكونة من 18 قطعة لخريف وشتاء ٢٠٢٣ عام كامل، وتضم قمصان بولو مخططة بأكمام قصيرة، وسترات محبوكة مزينة بشعار "Venus Did It First"، وتنانير وفساتين تنس بليسيه، وبدلات رياضية من النايلون مطرزة برقع مستوحاة من Ivy. شعارات الدوري والقمصان وسترة جامعية ذات لونين قابلة للتحصيل.

تتوفر مجموعة Lacoste x EleVen by Venus في المتاجر وعلى موقع lacoste.com.