إيلاف: أعلنت علامة أندريا وازن عن إطلاق تشكيلة جديدة لموسم خريف وشتاء 2023 بعنوان حيث تزهر الزهرة "Where the Flower Blooms". وتستمد التشكيلة إلهامها من رحلة تطور شخصيات الفتيات الشابات ليصبحنّ سيدات واثقات وأنيقات، في عملية مشابهة لمراحل نمو الأزهار وتفتحها.



وتحتفي التشكيلة بالمهارات الفنية وأهمية تمكين السيدات، فتعكس جوهر التطور والتغيير وتجمع بين الأناقة الكلاسيكية وعناصر الجمال الطبيعية، لتقدم مجموعة من الأحذية التي تتناغم مع تفضيلات جميع عاشقات الموضة.



وتتنوع القطع الجديدة ضمن التشكيلة لتقدم مجموعة واسعة من التصاميم والأقمشة، التي تؤدي دوراً رئيسياً في إضفاء المزيد من الفخامة والتفرد على مختلف الإطلالات. وتبرز أقمشة الساتان لتمنح الأحذية لمسة من الفخامة والنعومة وتخلق طابعاً أنيقاً ومميزاً، كما تتزين بتفاصيل التول والكريستال والجلد لتمنح إطلالة جريئة تخطف الأنظار. كما تضم التشكيلة مجموعة جزمات مصنوعة من الجلد بتصميم أحذية سائقي الدراجات، والتي تلائم مختلف الأوقات والمناسبات وتجمع بين عناصر الأناقة واللمسات العصرية في التصميم. ويزين الترتر المصمم على شكل أزهار أحذية الكعب العالي المتألقة بتشكيلة من الألوان الحيوية التي تتنوع لتضم الأحمر المشرق والأرجواني والوردي والذهبي وغيرها من التدرجات الجميلة الأسا



