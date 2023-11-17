إيلاف: بالإضافة إلى نجاحها على المسرح بأغانيها، تعد جينيفر لوبيز أيقونة للموضة تواكب دائمًا آخر صيحاتها. في أحدث منشور لها على الإنستغرام، شوهدت فنانة "Let's Get Loud" وهي تتباهى بحس الموضة، بملابس مذهلة تبرز فيها السترة الأكثر جاذبية.

وحتى في نسخة 2019 من جوائز الأزياء CFDA، المعروفة باسم "جوائز الأوسكار للأزياء"، تم اختيار "Diva of the Bronx" كرمز.

ترتدي لوبيز بنطلونًا مطويًا مقاس XXL يعطي سعة نموذجية لاتجاهات هذا الموسم.

على الرغم من أنه عادة ما يكون لباسًا رصينًا، إلا أن الفنانين يكيفونه مع احتياجاتهم مصاحبًا لعناصر أخرى.

ينصب التركيز الرئيسي للزي على الصديري، المؤلف من قطعتي قماش مستقيمتين تمتدان إلى ما بعد الركبتين، وقد جعلتها تبرز أكثر من خلال عدم ارتداء أي شيء تحتها لتركيز الانتباه على خط العنق، مما يجعله الصديري الأكثر جاذبية على الإطلاق.



أما العنصر ثالث في إطلالتها فهو المعطف الذي يتميز بتطريزات لامعة ويضيف لمسة فاخرة إلى الزي. وترتدي قلادة على شكل صليب.

تطابق مكياجها ولون بشرتها مع لون الزي، حيث بدا وجهها واضح المعالم وحادًا بينما ظلت ملامحها مثل أنفها صغيرة.

يذكر ان المظهر الذي تتباهى به جيه لو في أحدث منشور لها على الإنستغرام مستوحى من بييرباولو بيتشولي، المدير الإبداعي لفالنتينو.