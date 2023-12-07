إيلاف: تُعـد تشكيلة "مايسترشتوك" المميزة من "مون بلان" مثالاً للفخامة الأزلية بين تشكيلات المنتجات الجلدية للدار، وذلك بفضل الجلود الرائعة واللمسات الراقية للتصاميم المستوحاة من فن الكتابة. ولمواكبة أساليب العمل وأنماط الحياة المتغيرة، تستمر التشكيلة في إضفاء لمسات إبداعية لتلبية الاحتياجات العملية والجمالية مع الأشكال الحديثة والألوان الجذابة والراسخة في ثقافة الكتابة، وكذلك الاحتفال بأداة "مايسترشتوك" الأيقونية في ليلة الذكرى المئوية لتأسيسها.

وإلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي، تقدم أحدث تشكيلات "مايسترشتوك" لون أزرق حبري جديد، بتدرّج نابض يشيد بالحبر السائل القوي الذي يُثري تجربة الكتابة. وبنفس الروح، كانت عبوة الحبر الزجاجية التراثية والموجودة في أرشيف "مون بلان" هي التي ألهمت المدير الفني ماركو توماسيتا لإدخال تأثير "سفوماتو" الآسر على مجموعة مختارة من قطع "مايسترشتوك" الجلدية.

ومع تـوافـره باللون العـنابي الدافئ والرمادي الداكن الحديث، ينتـقل تأثير "سفوماتو" بسلاسة من الألوان الداكنة في الجزء السفلي من الحقيبة إلى الألوان الفاتحة في الجزء العلوي، مما يستحضر عملية انتشار الحبر ببطء على الورق. وبما أن التأثير يتم تطبيقه يدوياً عبر البخاخة على الجلد في نهاية عملية الإنتاج، فإن كل قطعة "سفوماتو" تصبح فريدة من نوعها، وتُجسّد الحرفية التي ترعاها الدار مع مرور الوقت.



ويقول ماركو توماسيتا، المدير الفني لدار "مون بلان": "إن الهوية البصرية لهذه التشكيلة متجذرة في عناصر التصميم المميزة لأحد الرموز الأكثر شهرة في ثقافة الكتابة. وباعتبارها تشكيلة تتطور دائماً، تستكشف أحدث القطع بُعداً إضافياً للكتابة بألوان وتأثيرات مستوحاة مباشرة من جمال الحبر والتأثير الذي يُحدثه. إن الأهمية التي تحظى بها القيمة الوظيفية لكل قطعة بالنسبة لمالكها تنعكس في اختيار الأشكال والأنماط الجديدة التي تجعلها متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف".

وتعيد التشكيلة الموسعة تصور الأشكال الأزلية المعروفة مع تصاميم جديدة متناغمة بالأحجام الكبيرة والصغيرة - كلها من الجلد الناعم المميز لتشكيلة "مايسترشتوك" مع ألوان رائعة.

تضم الأنماط الجديدة باللون الأسود:

شنطة يد واسعة متوسطة الحجم – بديل أصغر بتصميم رأسي لشنطة اليد الواسعة الحالية من "مايسترشتوك"

حافظة الوثائق الصغيرة – تصميم جذاب لحافظة المستندات الأكثر مبيعاً ضمن التشكيلة

في الوقت نفسه، فإن الألوان الجديد من الحبر الأزرق وسفوماتو العنابي وسفوماتو الرمادي الداكن، تحسّن التصاميم التالية:

حقيبة Neo – نظرة جديدة على الحقيبة التقليدية مع آلية أنيقة ومعدنية للإغلاق

حافظة مستندات – رفيق عملي وأنيق للعمل

حقيبة مون بلان 149 – أكبر المنتجات الشهيرة للدار، والتي مُنحت اسماً جديداً مستوحى من أكبر قلم حبر سائل للدار.

شنطة بحزام للكتف – إصدار عصري لشكل الشنطة الكلاسيكية

حافظة الملفات – قطعة يسهل حملها والتنقل بين العمل والترفيه

تشكيلة من المنتجات الجلدية الصغيرة، تضم محافظ نقود، محافظ صغيرة وحاملة للبطاقات

وتستعير تشكيلة "مايسترشتوك" الجلدية تفاصيل معروفة للتصميم من أداة الكتابة الأيقونية التي تحمل الاسم نفسه، مثل مشابك السحّاب على شكل سن القلم. ويُستخدم شكل سن أداة "مايسترشتوك" أيضاً على التفاصيل الجلدية نفسها، بما في ذلك مكان ربط المقابض أو الأشرطة بالحقيبة، بالإضافة إلى تفاصيل الزوايا مع قطع جلدية.

وكرمز للحرفية والجودة العالية لدار "مون بلان"، يُضاف شعار "مون بلان" بحجمين مختلفين على الحقائب، وبوحي من تشكيلة أدوات الكتابة التراثية للدار. وللحفاظ على أناقة الخطوط والأشكال لكل قطعة، يتم إخفاء مساحات التنظيم والتخزين داخل الحقائب مع عدم المساس بالجوانب العملية كل قطعة.