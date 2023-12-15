إيلاف: مستوحاة من الفنان البصري الياباني، أتسوكو تاناكا - وهو عضو مهم في الحركة الفنية غوتاي بعد الحرب - ينعكس التعايش بين الهشاشة والقوة في مجموعات روكساندا المفعمة بالتفاؤل، والإشعاع الدرامي، والشفافية الأنيقة التي تحتفي بلمسة الإنسان في مواجهة الآلة.

ومن أجل دعم الأعمال الفنية الغنية للعلامة التجارية، يتم تفسير التعبيرية التجريدية حيث يتحول الحرير الفاخر إلى لوحات قماشية لتقنيات الطباعة الاستكشافية التي تخلق أوهامًا للصور الظلية ذات الطبقات.

