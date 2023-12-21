إيلاف: الضغوط المجتمعية المتمثلة في التواجد في الحفلات، والتقاط الصور المثالية، وحتمًا، ارتداء الملابس الأكثر إبهارًا في ليلة رأس السنة تجعلها واحدة من أكثر المناسبات إثارة للتوتر.

كم عدد المرات التي اشترينا فيها هذا الزي "المثالي" بشكل متهور فقط لنرتديه مرة واحدة ثم لا نلمسه مرة أخرى؟ لنشعر بعدها بالندم الفوري.

ولكن ليس من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو.

إذا كنت تخططين لأمسية بسيطة في ليلة رأس السنة الجديدة ولكنك لا تزالين تودين أن تظهري بشكل إحتفالي ممتع، فلدينا كل ما تحتاجينه بدءًا من التنورة المطرزة بالترتر مروراً بالجينز وصولاً الى المخمل والتويد. أنها قطع قد تكون موجودة في خزانتك قد توفر عليك حيرة وكلفة التسوق لهذه المناسبة، أو تمنحك افكاراً لما ستبثين عنه في السوق.

البقاء للكلاسيكية

مزج الجينز الأزرق الكلاسيكي وسترة التوكسيدو الأنيقة لا يتأثر بمرور الزمن. وتقدم ربطة العنق لمسة ذكورية رائعة، بينما تضيف قلادة اللؤلؤ والأحذية المزينة بالكريستال لمسة احتفالية أساسية.

استمتعي بلحظة معدنية

يحقق هذا الجينز المصبوغ باللون الفضي التوازن الصحيح بين الملابس الكاجوال والاحتفالية. في حين أن المقاس المريح يضمن شعورًا بالاسترخاء، فإن اللمسة النهائية المعدنية تضيف رونقاً خاصاً. يكمن تنوع هذا الجينز في التصميم. للحفاظ على مظهر أنيق دون عناء، أكمليه بإكسسوارات فضية.

الدنيم والكريستال

لن تكون ليلة رأس السنة بدون لمسة من التألق! ومع ذلك، إذا كانت خططك لا تتطلب فستانًا قصيرًا مزينًا بالترتر مع حذاء بكعب عالٍ، فلا داعي للقلق. لا يزال بإمكانك الاستمتاع بلحظتك المشرقة، بشكل أكثر عرضًا. اختاري النصف العلوي الأنيق، مثل سترة صوفية مزخرفة مع أقراط كريستالية، ووازنيه مع بنطال جينز فضفاض للحصول على مظهر أكثر استرخاءً.

جاذبية المخمل الأنيقة

المخمل ذو الألوان الجوهرية يصرخ بأجواء العطلة. تحققي من هذه الإطلالة المخملية المكونة من قطعتين - فهي تشعرك بالاسترخاء أكثر من البدلة التقليدية. ولإظافة القليل من البريق بدون مبالغة يمكن ارتداء بلوزة فضية او ذهبية معه.

تنورة الترتر الميني

لديك تنورة قصيرة مزينة بالترتر وكنت ترغبين في ارتدائها، ولكنك تشعرين أنها قد تكون مبالغ فيها للغاية بالنسبة لخططك لرأس السنة؟ لا تقلقي!

على الرغم من أن رأس السنة الجديدة دائمًا ما تكون سببًا جيدًا لارتداء الملابس الأنيقة، إلا أنه يمكنك بسهولة جعلها غير رسمية أكثر. جربي إقرانًا غير متوقع: ارتديها مع بلوزة بغطاء للرأس وسترة كبيرة الحجم وجزمة طويلة.

جربي التويد

إذا لم ينسجم الترتر مع أسلوبك، فكري في استبدال البريق بخيار التويد الفاخر. سترة تويد رائعة تأتي في عدد لا يحصى من الألوان والأنماط. ويتميز بعضها بقماش لامع، بينما يتميز البعض الآخر بأزرار كريستالية. سترة التويد متعددة الاستخدامات وأنيقة، وهي احتفالية بما يكفي لليلة رأس السنة الجديدة، ولكنها تظل قطعة أساسية في خزانة الملابس يمكن ارتداؤها طوال الموسم.

ولاتنسي ان بعض الالكسسوارات قد تضفي البريق اللازم كالأحذية وحقائب اليد الذهبية او الفضية او السوداء اللامعة. خصوصاً اذا كانت اطلالتك بلون واحد كالأسود أو الأبيض أو الأحمر مثلاً.