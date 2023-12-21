إيلاف: نحن في عصر الألوان الجريئة. تعازيّ للمحايدين، لكن الظلال المشرقة والمتميزة لها تأثير كبير على الموضة، حيث أصبح كل شيء بدءًا من اللون الأصفر الفاتح ووردي باربي إلى الأحمر الكرزي رائجًا في صيف 2023.

لكن في الآونة الأخيرة، أحدث لون جديد موجات في عالم الموضة، بمساعدة آن هاثاواي وأوبرا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت هاثاواي مرتدية بنطالًا أبيض واسع الساق، أرفقته بحقيبة هيرميس بيركين وسترة صوفية بنفسجية ملفتة للنظر. فقدمت تغييرًا تشتد الحاجة إليه من لوحة الألوان الشتوية التي غالبًا ما تكون باهتة.

لكن هاثاواي ليست وحدها التي تتألق بظلال الربيع الكلاسيكية في الشتاء؛ فقد اطلت أوبرا وهي ترتدي اللون نفسه في اكثر من مناسبة للترويج لفيلمها الجديد The Color Purple.

فلاقت هذه الإطلالات رواجاً جعلت من اللون البنفسجي الفاتح أو الفاقع جزءاً من موضة شتاء 2023.

ليس من الضرورة أن تكون إطلالتك مكلفة كأوبرا أو هاثواي، فهناك قطع جميلة وبأسعار مناسبة من هذا اللون في مختلف الأسواق الإلكترونية.

لذا إذا كنت ترغبين بتلوين اطلالتك الشتوية قليلاً ضمن ميزانيتك، فيما يلي بعض الأمثلة لقطع تتراوح اسعارها بين 12 الى 300 دولار أميركي: