إيلاف: كما يقول المثل "عام جديد، حذاء جديد". إذا كان أحد قراراتك هو شراء حذاء رياضي جديد، إليك أفضل اتجاهات الموضة للأحذية الرياضية لعام 2024 التي تتطلع إليها في شهر يناير. بدءًا من عروض أزياء ربيع وصيف 2024 وحتى شوارع مدينة نيويورك وخارجها، كنا نلحظ أهم الأنماط والصور الظلية التي لا بد من اقتنائها والتي ستكون في كل مكان في العام المقبل.

قوام غير متوقع



لقد انتهت أيام الأحذية المملة، نقدم لكم صيحة الأحذية الرياضية ذات النسيج المزخرف. Shearling، شعر العجل، المنسوجات المحبوكة، الزينة، وأكثر من ذلك تنتشر في الشوارع بالطريقة الأكثر إثارة. تعد Acne Studios وJunya Watanabe وFlower Mountain أماكن رائعة للبدء في تبني الاتجاه الأكثر راحة لعام 2024.

فرقعات اللون الوردي



إذا كنت تعتقد أن عام باربي قد انتهى، فكر مرة أخرى - حيث لا تزال صناعة الأزياء مفتونة بهذا اللون المرح. جربه من اصدارات كلاسيكية مثل Converse Chucks وAdidas Sambas أو Gazelles. تعتبر الأحذية الرياضية الوردية طريقة رائعة لإضفاء بعض السطوع على خزانة ملابسك، حتى في فصل الشتاء. ونعم، يمكن أن يكون اللون الوردي محايدًا أيضًا!

أحذية gorp-core

سواء كنت تعرفها باسم "gorp-core" أو "الهواء الطلق الهادئ" أو حتى نسخة من أحذية الرياضة والترفيه، فقد اكتسبت الأحذية الرياضية المستوحاة من رياضة المشي لمسافات طويلة شعبية من خلال تفاصيلها الفنية وتصميماتها المريحة المصممة للمغامرة. والآن أصبحوا أكثر سخونة من أي وقت مضى. سواء كنت تتحدى الأجواء الخارجية الرائعة أو ترتديها مع ملابس العمل، فإن الجمال الخارجي والأزياء الراقية يسيران جنبًا إلى جنب.

الأحذية المعدنية

هل يبدو هذا الاتجاه مألوفا؟ الألوان المعدنية موجودة لتبقى، بحلول عام 2024. في هذه المرحلة، أنتجت جميع العلامات التجارية المفضلة لديك أنماطًا معدنية، مما يجعل إضافة هذا الاتجاه إلى مجموعة الأحذية الرياضية الخاصة بك أسهل من أي وقت مضى. لا شك أن الفضة هي المتصدرة، لكن لا تنس المعادن الملونة في بحثك. يمكنك الاعتماد على هذا الاتجاه البراق للارتقاء بأي زي.

الأحذية البالية



ستكون الأحذية الرياضية الخشنة ذات المظهر البالي رائجة هذا العام، وهي مزيج مثالي مع الفخامة الهادئة. إذا كانت تحمل وهمًا بأنها متسخة، أو تحتوي على تفاصيل نسيج متآكلة، أو تبدو وكأنها تم ارتداؤها مسبقًا بأي شكل من الأشكال، فهي الأحذية الرياضية المناسبة لك! أفضل جزء؟ لا داعي للقلق بشأن البقع الصغيرة أو التجعد بعد الشراء.



الباليه والبوجي

أصبح الباليه كور أحد أكبر اتجاهات الموضة لهذا العام- هو الصورة الظلية الجديدة التالية للأحذية الرياضية. تتميز صيحة الأحذية لربيع 2024 بأحذية رياضية متنكرة في شكل أحذية باليه مسطحة حتى تتمكن من التخفي مع خيارات خزانة ملابسك بقدر ما تكون أنيقًا. هل تريد أن تكون أكثر عصرية؟ اختر زوجًا ورديًا أو معدنيًا.