إيلاف: سجلت الممثلة الأميركية باميلا أندرسون، البالغة من العمر 56 عامًا، حملة إعلانية أخرى للأزياء، وهذه المرة نقلت مواهبها إلى Proenza Schouler، حيث عرضت مجموعة العلامة التجارية لربيع 2024.

في الصور التي شاركتها العلامة التجارية، يمكن رؤية النجمة وهي ترتدي مجموعة متنوعة من الملابس المختلفة، ولكن على الرغم من أنها ربما كانت تتأنق أثناء التصوير، إلا أنه تم تجريد جزء منها؛ اختارت تخطي السحر مرة أخرى، لتظهر وجهًا خاليًا من الماكياج في كل لقطة.

وبينما بدت شفتاها لامعة بعض الشيء، تركت أندرسون نمشها يظهر في الصور ذات الوجه النظيف، حيث ارتدت أشياء مثل فستان شبكي شريطي (3990 دولارًا) وسترة من الكشمير بحروف كبيرة (990 دولارًا).

بالطبع، ليس من المستغرب أن تواصل النجمة عملها لسفيرة لعلامات الأزياء. في أغسطس، أصبحت الوجه الإعلاني لمجوهرات Pandora، حيث كانت متألقة بدون مكياج إلى جانب قطع الألماس التي صنعتها العلامة التجارية في المعمل.

في الآونة الأخيرة، لفتت أندرسون الأنظار عندما حضرت أسبوع الموضة في باريس بينما كانت خالية من المكياج في أكتوبر.

ومع ذلك، لم تكن نية القنبلة الشقراء إثارة الضجة؛ في الواقع، لقد أقسمت على التوقف عن استخدام الماكياج في الجزء الأكبر من عام 2023 بعد أن أظهرت جمالها الطبيعي على الغلاف الرقمي لمجلة WWD في فبراير.