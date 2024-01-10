موضة أحذية الباليه المسطحة هي خيار كلاسيكي يعود الى الخمسينيات من القرن الماضي، خلدت أيقونات مثل بريجيت باردو وأودري هيبورن أحذية الباليه المسطحة على الشاشة الفضية، حيث قامت باردو بنشر أحذية Cendrillon Repetto المسطحة في فيلم And God Created Woman وهيبورن في Funny Face وBreakfast at Tiffany’s. عززت هذه اللحظات أحذية الباليه المسطحة باعتبارها مثالاً لـ "الأناقة السهلة".

إذا قرأت أي مقال أو سألت أحد المطلعين على الموضة عن قائمة بالعناصر الأساسية في خزانة الملابس التي تحتاجها كل امرأة، فعادةً ما يكون هناك زوج رائع من أحذية الباليه المسطحة في القائمة. غالبًا ما يُقترح هذا الحذاء الأنثوي كقطعة استثمارية، وهو خالد ومتعدد الاستخدامات ومريح. ولكن هناك حذاء باليه واحد في هذه المجموعة، وهو حذاء الباليه من شانيل.

أصول حذاء شانيل باليه فلات

حذاء الباليه الشهير من شانيل الذي نعرفه ونحبه جميعًا هو هدية من كارل لاغرفيلد، الذي نبع إلهامه من شخصية محورية في تاريخ شانيل وهي غابرييل "كوكو" شانيل، المشهورة بتحرير المرأة من الموضات المقيدة في عصرها - مثل الكورسيهات، وسّعت رؤيتها الثورية إلى ما هو أبعد من الملابس الجاهزة. وفي عام 1957، وبالتعاون مع صانع الأحذية ماسارو، كشفت النقاب عن الحذاء ذو اللونين. ورفضت شانيل صيحة الكعب العالي، واختارت كعباً متواضعاً ومريحاً (slingback) من الجلد البيج لإطالة الساق، إلى جانب مقدمة سوداء لجعل القدم تبدو أصغر حجماً. وسرعان ما انضمت هذه الأحذية الخفيفة إلى صفوف إبداعات شانيل الشهيرة مثل الحقيبة المبطنة والفستان الأسود الصغير.

حقيقة ربما لا تعرفها عن كوكو شانيل

وبالتقدم سريعًا إلى عصر كارل لاغرفيلد، بعد 27 عامًا من تقديم شانيل وماسارو للأحذية ذات كعب( slingback)، قام لاغرفيلد بتحويل الكعب إلى حذاء باليه كلاسيكي مسطح. مستوحى من التصميم الجلدي الأصلي ذي اللونين، ظهر حذاء الباليه المسطح لأول مرة في مجموعة ربيع/صيف 1984، ويتميز بجلد بيج مع غطاء أسود متباين عند أصابع القدم.

وبعد ما يقرب من أربعة عقود منذ ظهورها لأول مرة على منصة عرض أزياء ربيع/صيف 1984، لا تزال أحذية الباليه المسطحة من شانيل أيقونية كما كانت دائمًا. لقد قاومت هذه الأحذية مد وجزر اتجاهات الموضة، مما عزز مكانتها كقطعة أساسية في خزانة الملابس. إن تنوعها الرائع، الذي يسمح لها باستكمال مجموعة واسعة من الأنماط، يجعلها المفضلة لدى الأجيال. لا يمكن إنكار الجاذبية الدائمة لأحذية الباليه المسطحة من شانيل، التي ارتدتها أشهر فتيات الموضة بالأمس واليوم وغدًا بالتأكيد.