كان عطر Good Girl من كارولينا هيريرا هو العطر الأكثر مبيعًا منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2016، وهذا العام أحدث إضافة إلى المجموعة، Good Girl Blush، يحتوي على مزيج جديد من المكونات الغريبة.

في قلب هذا الإصدار الجديد المثير تكمن الفانيليا واليلانغ يلانغ، والتي يتم الحصول عليها من مدغشقر وجزر القمر القريبة، قبالة سواحل أفريقيا في المحيط الهندي.

لقد كانت فرصة مناسبة لكارولينا أ. هيريرا، المديرة الإبداعية لقسم التجميل، لزيارة المنطقة وإلقاء نظرة فاحصة على أصول هذه المكونات الرئيسية، وكيف تم الحصول عليها، والعمليات التي تمر بها بالضبط قبل أن يتم تصنيعها.

كان عطر Good Girl الأصلي بمثابة ابتكار ثنائي من خبراء العطور، لويز تورنر وكوينتين بيش. رافق كارولينا أ. هيريرا في رحلتها كوينتن بيش، وبمجرد وصولهما، التقيا مع لاتيتيا فويليمينوت، مديرة Givaudan.

تعد شركة Givaudan واحدة من أكبر منتجي الروائح في العالم، وبالتعاون معها تم إنشاء العديد من عطور كارولينا هيريرا، بما في ذلك Good Girl Blush. كانت كارولينا وكوينتين، الخبيرتان في مجالهما، منبهرتين بامتصاص الروائح من مصدرها والالتقاء بالأشخاص الذين يقومون بقطف النباتات وفرزها وتقطيرها وفقًا للتقنيات التقليدية عالية الكفاءة. لقد كان لقاءً للعقول والمهارات من مختلف أطياف الجمال، وتبادلًا متساويًا وسع رؤية الآخر ووفر لحظات فريدة من التعلم.

تعتبر الفانيليا في مدغشقر من أجود الأنواع، وللجزيرة تاريخ طويل في إنتاجها. لكي تنمو لتصبح حبة الفانيليا، يتطلب الأمر فريقًا من النساء المؤهلات لاستخدام تقنية بارعة ومصقولة محليًا لإنبات الأجزاء الذكرية والأنثوية من الأنواع المزهرة من الأوركيد. بمجرد قطفها، تمر الحبوب بعملية تجفيف مدتها ثمانية أشهر في الشمس والظل. وتستخدم مجموعة أخرى من النساء مهاراتهن في فرزها وتجهيزها لتحويلها إلى خلاصة الفانيليا المستخدمة في العطور.

تزدهر زهرة يلانج يلانج في ظروف استوائية مماثلة في جزر القمر القريبة. تنمو الأشجار في الغابة، وتحتاج إلى تقليمها حتى تتمكن النساء من الوصول إلى الزهور التي يتم قطفها. الزهور الطازجة عطرة بشكل لا يصدق وهشة، لذلك يتم لفها بقطعة قماش ناعمة ويتم نقلها على الفور إلى معمل التقطير المحلي، الذي تديره نفس النساء. يتم فصل السوائل المستخرجة إلى زيت أساسي وماء، ويتم دمجهما في الإصدار النهائي من Good Girl Blush لتقديم صورة متعددة الأوجه لزهرة يلانج يلانج.

بالشراكة مع شركة Givaudan، تدعم كارولينا هيريرا النساء المحليات ليس فقط من خلال استخدام مكوناتهن، ولكن من خلال توجيه مهارات ريادة الأعمال من أجل إطلاق أعمال تجارية مستقلة خلال مواسم الزراعة. كما تمثل أهمية الأجيال القادمة أولوية كبيرة، لذلك يتم تمكين الأطفال من خلال بناء وتجديد المدارس المحلية. وتشمل المبادرات الأخرى المساعدة في تركيب مرافق التقطير الموفرة للطاقة والاستثمار في المشاريع التي تسهل الوصول إلى المياه النظيفة.

تلتزم كارولينا هيريرا بيوتي بالاستدامة والتنوع البيولوجي. وفي جزر القمر، يُترجم هذا بشكل مباشر إلى مساعدة المجتمعات المحلية على حماية الموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية وبالتالي زراعة زهرة الفانيليا وزهرة يلانج يلانج التي تعد عنصرًا أساسيًا في عطور Good Girl.