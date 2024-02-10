إيلاف: ستكون تشكیلة Max Mara محدودة الإصدار الإضافة المثالیة لخزانة ملابسك في شھر رمضان.

یقول إیان غریفیث، المدیر الإبداعي لـ Max Mara : "ستأخذكم كبسولة Max Mara الرمضانیة في جولة وسط حقول الزھور ستتضوع بھا أرواحنا عبقاً." تستحضر ھذه التشكیلة بلمساتھا الحقول العشبیة الكثیفة لحدائق الریف الإنجلیزي وسط سحر شھر یونیو الخلاب، حیث تجد نقشات الزھور التي تم تصمیمھا بإطلالات أنیقة تغمرنا من الرأس إلى أخمص القدمین.

تتجّسد فخامة أناقة القطع ببساطتھا وعفویتھا من خلال مزیج من الرقي والرقة. حیث تتمتع تصامیم الفساتین والسترات والقفاطین والسراویل الطویلة بملمس ناعم وجاذبیة مفعمة بالأنوثة.

إذ تتموج الفساتین الفضفاضة الملامسة للأرضیة بأنوثة طاغیة، أو بخصر مشدود، تخلق طیات ناعمة ومنسدلة.

وتوفر البیجامة المكونة من قطعتین حلاً بسيطاً ومریحاً للفترات الصباحیة أو المسائیة. إذ ینصب التركیز على التفاصیل الدقیقة: تعتبر الدرزات المتباینة والأزرار المتقنة المرصعة والتطریز الیدوي الاستثنائي، بمثابة اللمسات النھائیة لإطلالة تناسب أي مناسبة.

أما الأوشحة الحریریة المصنوعة من نسیج قطني طویل والاحذیة الجلدیة بطبعات الأزھار الدقیقة والتصمیمات البارزة والمزینة باللوجو تكمل الصورةالبدیعة. وحقیبة كلاتش تمنح الفستان ألقاً خاصاً.

وتمزج نقشات الزھور المنعشة بنفحات الروح المبھجة والألوان الزاھیة المبھرة بعبق الأمسیات الخاصة. سواء كانت مطبوعة أو عادیة، في حدیقة الورود تتموج الظلال بدرجات مترعة بالدھشة، وتتفاوت الألوان في التشكیلة بین الصفراء والبرتقالیة الزاھیة والأرجواني النابض بالحیاة والوردي الفاتح اللطیف.

ھذه القطع، التي تمزج في ایقاع محكم بین سرد الأناقة وفخامتھا والبساطة وعفویتھا، في انتظار مكتشفیھا. سیتم تنسیق عرض حصري للتشكیلة في مجلس غرفة أم الشیف، الواقعة في قلب الجمیرا، في الفترة من 11 إلى 15 فبرایر، ومن ثم ستكون متاحة في جمیع متاجر Max Mara الثلاثة المتواجدة في الإمارات بالإضافة إلى موقع Max Mara.

